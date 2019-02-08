Dekoratif Mum Yapımı Kursu Açıldı

Dekoratif Mum Yapım Kursu 28 gün süreyle devam edecek, katılımcılara günlük 30 TL. ödeme yapılacak.

Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Sami Gültekin yaptığı açıklamada, "Meyve Sabunu yapımından sonra Dekoratif Mum yapımının da özellikle bayanlara bir geçim kaynağı olacağı inanıyoruz.

İş Kurt Edine İl Müdürlüğünün desteği ile açılan kurstan sonra Edirne Halk Eğitim Müdürlüğünün de kurs açması için dernek olarak gerekli her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

İkinci Dekoratif Mum Yapım Kursu İlhami Ertem Lisesi'nde açılacağını, kayıtların devam ettiği açıklayan Başkan Gültekin konuya destek veren Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Halk Eğitim Müdürlüğü ile İş Kur Edirne İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ettiklerini söyledi.