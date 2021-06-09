Üye Girişi
Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden - Son Dakika

Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden

09.06.2021 16:23
Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden, System.String[]

Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı Belediyesi, kendi imalatlarına bir yenisini daha ekledi.

Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı Belediyesi, kendi imalatlarına bir yenisini daha ekledi. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere demir profillerden yapılan dekoratif saksılıkları kendi atölyesinde üretti. Tasarımını ve üretimini kendi imkanları ile gerçekleştiren Belediye, Anıt alanı ile Atatürk Bulvarı'nın başlangıcına kadar olan orta refüje, üzerinde 140 adet saksı çiçeğinin bulunduğu on adet dekoratif yay saksılık yerleştirdi.

Hıdırellez'in gelişini mor renkli petunyalar ile karşılayan Çankırı Belediyesi, şehir merkezini çiçekler ile donatmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sarkıcı tip petunyalar ile kent estetiğine renk katıyor. Üzerinde 14 adet saksı çiçeğinin yer aldığı dekoratif yay saksılıklar, Aşiyan Köprüsü'nde bulunan beton blok üzerini de süsleyecek. Çalışmalar kapsamında; şehir içinde bulunan tüm saksılar, iklim şartlarına uygun kadife, gazanya ve ateş çiçeği ile buluşturulacak. Büyük parklardaki alanlara da mevsimlik çiçekler dikilecek.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Kendi atölyemizde ürettiğimiz kent mobilyalarımız sayesinde dışa bağımlılıktan kurtuluyor, kaynaklarımızı tasarruflu kullanıyor ve hizmetlerimizi hızlandırabiliyoruz. Bu çalışmalarımızı halkımızın da sahiplenerek korumasını istiyoruz. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-09 Son eklenen 10 haber: Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi

Atatürk Bulvarı, Hıdırellez, Çankırı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek 17:46 Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti 17:41 Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti 17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 17:19 Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı 16:30 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim

Son Dakika Haberleri
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:28 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler
17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
16:56 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı         
17:54
Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar         
17:44
Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler         
17:29
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi         
17:28
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek         
17:23
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
Annesinin sevgilisi, 3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverek öldürmüş Annesinin sevgilisi, 3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverek öldürmüş         
16:56
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 17:58:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement