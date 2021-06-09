Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden - Son Dakika

Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı Belediyesi, kendi imalatlarına bir yenisini daha ekledi. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere demir profillerden yapılan dekoratif saksılıkları kendi atölyesinde üretti. Tasarımını ve üretimini kendi imkanları ile gerçekleştiren Belediye, Anıt alanı ile Atatürk Bulvarı'nın başlangıcına kadar olan orta refüje, üzerinde 140 adet saksı çiçeğinin bulunduğu on adet dekoratif yay saksılık yerleştirdi.

Hıdırellez'in gelişini mor renkli petunyalar ile karşılayan Çankırı Belediyesi, şehir merkezini çiçekler ile donatmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sarkıcı tip petunyalar ile kent estetiğine renk katıyor. Üzerinde 14 adet saksı çiçeğinin yer aldığı dekoratif yay saksılıklar, Aşiyan Köprüsü'nde bulunan beton blok üzerini de süsleyecek. Çalışmalar kapsamında; şehir içinde bulunan tüm saksılar, iklim şartlarına uygun kadife, gazanya ve ateş çiçeği ile buluşturulacak. Büyük parklardaki alanlara da mevsimlik çiçekler dikilecek.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Kendi atölyemizde ürettiğimiz kent mobilyalarımız sayesinde dışa bağımlılıktan kurtuluyor, kaynaklarımızı tasarruflu kullanıyor ve hizmetlerimizi hızlandırabiliyoruz. Bu çalışmalarımızı halkımızın da sahiplenerek korumasını istiyoruz. " dedi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-09 Son eklenen 10 haber: Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi