Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi - Son Dakika
BBC

Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırmada "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının ölüm riskini üçte bir oranında azaltmasıyla virüse karşı en etkili ilaç olduğu belirtildi.

Uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül Kovid-19 virüsüyle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

ÖLÜM RİSKİNİ ÜÇTE BİR AZALTIYOR

Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü. Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.

Deksametazon, mevcut tedavilerin koronavirüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi.

İNGİLTERE'DE BEN BİN KİŞİ KURTARILABİLDİ

Uzmanlara göre, bu ilaç salgının başladığından bu yana İngiltere'de mevcuttu ve koronavirüs vakalarında kullanılsaydı beş bine kadar hastanın hayatı kurtarılabilecekti.

Ucuz olması nedeniyle ilacın yüksek vaka sayısıyla baş etmekte zorlanan yoksul ülkeler için de yararlı olacağı belirtiliyor. Koronavirüse yakalanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileştiği tahmin ediliyor.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ HASTALARDA ETKİLİ

Hastaneye yatan hastaların çoğu da iyileşiyor. Ancak bazı hastalara oksijen verilmesi ya da bu kişilerin solunum cihazına bağlanmaları gerekiyor. Deksametazonun yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu görülüyor.

İlaç halihazırda bir dizi hastalıkta inflamasyonu azaltmak için kullanılıyor. İlacın koronavirüsle savaşmaya çalışırken zayıf düşen bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını engellediği belirtiliyor.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 40'TAN YÜZDE 28'E DÜŞÜRÜLDÜ

Vücudun aşırı tepkisine "sitokin fırtınası" adı veriliyor ve bunun ölümcül olabileceği vurgulanıyor. İlaç denemesinde hastanede tedavi gören 2000 hastaya deksametazon verildi.

Ve sonuçlar, bu ilacı almayan 4 bin hastanın verileriyle kıyaslandı. İlaçla solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü.

Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç. Ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir sonuç" dedi.

Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi

Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:47 

Son Dakika Dünya Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR (1)
  • TATANGA54 : Altı aydan beri bu yalanları dinliyoruz Corona virüsün yok ilacı bulunmuştu falanda filan buda boş kolpa haber... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

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