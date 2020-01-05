Del Potro da Avustralya Açık’ta yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Del Potro da Avustralya Açık’ta yok - Son Dakika Spor

Del Potro da Avustralya Açık’ta yok

6 saat önce

Andy Murray ve Kei Nishikori’nin ardından bir yıldızın daha Avustralya Açık’ta oynamayacağı kesinleşti.

Del Potro da Avustralya Açık’ta yok, System.String[]

Andy Murray ve Kei Nishikori’nin ardından bir yıldızın daha Avustralya Açık’ta oynamayacağı kesinleşti. Amerika Açık’ın 2018 finalisti ve 2009 şampiyonu Juan Martin Del Potro, yılın ilk Grand Slam’inde yer almayacak.

Del Potro’nun medya iletişim işlerini üstlenen “Team Delpo” isimli organizasyonun ve bazı Arjantinli gazetecilerin geçtiğimiz günlerde açıkladığına göre, Del Potro hâlâ yüzde yüzünden uzak. Arjantinli raket, 2019’da sakatlıkları nedeniyle yalnızca beş turnuvada yer alabilmiş ve Grand Slam’lerden yalnızca Roland Garros’ta boy gösterebilmişti.

2018 Amerika Açık finalisti Del Potro’nun şubat ayında ABD’de düzenlenen ATP 250 turnuvası Delray Beach ile kortlara dönmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kei Nishikori, Andy Murray, Avustralya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız
Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, orantısız bir şekilde cevap vereceğiz Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı

Son Dakika Haberleri
01:41 Marko Marin, Al Ahli'ye transfer oldu! Mirsad Türkcan... - Son Dakika Spor
01:26 Roma 0-2 Torino - Son Dakika Spor
01:21 Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
00:11 Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti - Son Dakika Spor
23:56 1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları - Son Dakika Spor
20:45 Maçta 8 kırmızı kart çıktı! Olaylar büyüdü, polis havaya ateş açtı - Son Dakika Spor
20:23 Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 02:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Del Potro da Avustralya Açık’ta yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]