Son Dakika Haberleri: Del Valle, Gazişehir Gaziantep'e veda etti
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Del Valle, Gazişehir Gaziantep'e veda etti

1 saat önce

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'te Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Del Valle, Gazişehir Gaziantep'e veda etti, System.String[]
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'te Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep'in başarılı futbolcusu Yonathan Del Valle, kulüp ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu sonrasında eşyalarını toplayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep Havalimanı'nda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Gaziantep'te ayrıldığını duyurdu. Taraftarların beğenisini toplayan Del Valle, kentten ayrılmadan önce yaptığı açıklamasında, "Çok teşekkür ederim Antep, çok teşekkür ederim Gazişehir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Del Valle, Gaziantep, Spor
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