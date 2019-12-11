Del Valle: "Gün gün çalışmaya devam edeceğiz..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Del Valle: 'Gün gün çalışmaya devam edeceğiz...' - Son Dakika Spor

Del Valle: "Gün gün çalışmaya devam edeceğiz..."

6 saat önce

Del Valle, hedeflerin gerçekleşmesi için Giresun'da olduklarını belirterek, "İçeride ve dışarıda maç kazanmak güzel bir şey. Bursa'dan Giresun'a üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor.

Del Valle:

Del Valle, hedeflerin gerçekleşmesi için Giresun'da olduklarını belirterek, "İçeride ve dışarıda maç kazanmak güzel bir şey. Bursa'dan Giresun'a üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz" dedi.


Son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Del Valle, "Takım içerisinde iyi bir motivasyon var ve herkes mutlu. Gün gün çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz belli bu hedef için buradayız" şeklinde konuştu.


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Erzurumspor Kulübü, Del Valle, Giresun, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:05 
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