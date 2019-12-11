Del Valle: "Hedef için buradayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Del Valle: 'Hedef için buradayız' - Son Dakika Spor

Del Valle: "Hedef için buradayız"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Venezuelalı futbolcusu futbolcusu Yonathan Del Valle, ligde son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını söyledi.

Del Valle:

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Venezuelalı futbolcusu futbolcusu Yonathan Del Valle, ligde son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını söyledi.


Giresunspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Yonathan Del Valle, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Del Valle, hedeflerin gerçekleşmesi için Giresun'da olduklarını belirterek, "İçeride ve dışarıda maç kazanmak güzel bir şey. Bursa'dan Giresun'a üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz" dedi.


Son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Del Valle, "Takım içerisinde iyi bir motivasyon var ve herkes mutlu. Gün gün çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz belli bu hedef için buradayız" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Giresunspor, Del Valle, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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