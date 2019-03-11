Son Dakika Haberleri: Delen'den Esnaflara Ölçü ve Tartı Aleti Uyarısı

Delen'den Esnaflara Ölçü ve Tartı Aleti Uyarısı

34 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Sinop İl Müdürü Feridun Delen, damgası kopmuş, bozulmuş ve süresi geçmiş ölçü aleti kullanan esnaflara, 10 bin liraya kadar varan para cezası uygulanacağını söyledi.

Delen'den Esnaflara Ölçü ve Tartı Aleti Uyarısı, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Sinop İl Müdürü Feridun Delen, damgası kopmuş, bozulmuş ve süresi geçmiş ölçü aleti kullanan esnaflara, 10 bin liraya kadar varan para cezası uygulanacağını söyledi.

Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerini kullanan kişilerin çok hassas olmaları gerektiğini dile getirdi.

Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiğine işaret eden Delen, "İşin niteliğine göre gerekli şartları yerine getirmeyen kişilere 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen para cezaları uygulanıyor. Onun için bu aletleri kullananların kul hakkı açısından da vicdanlarının sesini dinlemeleri gerekir. Bu kapsamda ayar ve ölçülerin periyodik bakımının mutlaka yaptırılması gerekir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Geldi Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor

Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:45:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Delen'den Esnaflara Ölçü ve Tartı Aleti Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]