Son Dakika Haberleri: Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı
Son Dakika Dünya Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı

Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı

7 saat önce

? Hindistan'ın başkenti Delhi'de, bir park etme anlaşmazlığı sebebiyle avukatlar ve polisler arasında çatışma çıktı.

Delhi'de avukatlar ve polis arasında çatışma çıktı, System.String[]
? Hindistan'ın başkenti Delhi'de, bir park etme anlaşmazlığı sebebiyle avukatlar ve polisler arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında bir polis aracı da yakıldı.

Delhi'de bulunan Tis Hazari mahkemesinde meydana gelene olayda, bir avukatın bir polisle park yüzünden tartıştığı ve avukatın gözaltına alındığı belirtildi. Avukatın arkadaşları, gözaltına alınan avukatın serbest bırakılması için uğraştıkları esnada polisin ateş açtığını iddia ederken, sonrasında bir polis arabasının ateşe verildiği vurgulandı. Bölgedeki yerel kaynaklara göre polisin açtığı ateş sebebiyle yaralanan bir avukat, yakınlarda bir hastaneye kaldırıldı.Avukatların polislerden kendilerini savunmak için mahkemeye saklandıkları ve mahkeme içerisine polis ve medyanın girmesini engelledikleri belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de aracın yanması ile polis ve avukatların karşı karşıya geldikleri anlar görüldü.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:24 Kaynak: DHA
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