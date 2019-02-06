Son Dakika Haberleri: Deli Bilim Adamları Tarafından Yaratılan 6 İnanılmaz Yaratık

Deli Bilim Adamları Tarafından Yaratılan 6 İnanılmaz Yaratık

1 saat önce

Son yıllarda gelişmiş bilim ve teknoloji hayvanlara müdahale etmeye başlamıştır.

Son yıllarda gelişmiş bilim ve teknoloji hayvanlara müdahale etmeye başlamıştır. Çeşitli nedenlerle hayvanların genetiği değiştirilmiş ve ortaya bambaşka hayvanlar çıkarılmıştır. Bugün sizlere genetiği belli sebeplerle değiştirilmiş 6 hayvandan bahsedeceğiz. Bilim dünyasında büyük çığır açmış bu hayvanlar eminiz sizleri de çok şaşırtacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:18 Kaynak: Youtube

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