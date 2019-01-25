Deli Dumrul, 26 Ocak'ta Aliağa'da Sinemaseverlerle Buluşacak

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aliağa'da Sinema Günleri" sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aliağa'da Sinema Günleri" sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.



Beyaz perdeden seçme filmlerin sahnelendiği sinema günlerinde sinemaseverlere nostaljik saatler yaşatan Aliağa Belediyesi, senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği "Deli Dumrul" isimli komedi filmini dev ekranda izleyici ile buluşturacak.



2017 yapımı olan film, 26 Ocak 2019 Cumartesi saat 20.30'da Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kurulan 800 metrekare kapalı alana sahip ısıtmalı geçici gösteri merkezinde ücretsiz olarak gösterime sunulacak.



Filmin yapımcılığını BKM üstlenirken, filmin kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.



Aliağa'da Sinema Günler'inin gösterim takvimi şöyle;



27 Ocak Pazar



Saat 20.30 Annemin Yarası



30 Ocak Çarşamba



Saat 20.30 Annemin Yarası



1 Şubat Cuma



Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu



2 Şubat Cumartesi



Saat 20.30 Deli Dumrul



3 Şubat Pazar



Saat 20.30 Düğüm Salonu - İZMİR

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