Son Dakika Haberleri: Deli Dumrul, 26 Ocak'ta Aliağa'da Sinemaseverlerle Buluşacak

Deli Dumrul, 26 Ocak'ta Aliağa'da Sinemaseverlerle Buluşacak

2 saat önce

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aliağa'da Sinema Günleri" sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

Deli Dumrul, 26 Ocak'ta Aliağa'da Sinemaseverlerle Buluşacak, System.String[]
İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aliağa'da Sinema Günleri" sinemaseverlerden büyük ilgi görüyor.

Beyaz perdeden seçme filmlerin sahnelendiği sinema günlerinde sinemaseverlere nostaljik saatler yaşatan Aliağa Belediyesi, senaryosunu ve yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği "Deli Dumrul" isimli komedi filmini dev ekranda izleyici ile buluşturacak.

2017 yapımı olan film, 26 Ocak 2019 Cumartesi saat 20.30'da Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kurulan 800 metrekare kapalı alana sahip ısıtmalı geçici gösteri merkezinde ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Filmin yapımcılığını BKM üstlenirken, filmin kadrosunda; Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.

Aliağa'da Sinema Günler'inin gösterim takvimi şöyle;

27 Ocak Pazar

Saat 20.30 Annemin Yarası

30 Ocak Çarşamba

Saat 20.30 Annemin Yarası

1 Şubat Cuma

Saat 20.30 Ay Lav Yu Tu

2 Şubat Cumartesi

Saat 20.30 Deli Dumrul

3 Şubat Pazar

Saat 20.30 Düğüm Salonu - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Deli Dumrul, Aliağa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:42:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deli Dumrul, 26 Ocak'ta Aliağa'da Sinemaseverlerle Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]