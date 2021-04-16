Deli Kasap'ın yeni restoranına Türk dokunuşu - Son Dakika

Deli Kasap'ın yeni restoranına Türk dokunuşu

16.04.2021 07:55
Deli Kasap'ın yeni restoranına Türk dokunuşu, System.String[]

Dünyaca ünlü Toscanalı iş insanı, "Deli Kasap" olarak da bilinen İtalyan et uzmanı Dario Cecchini'nin Nassau, Dubai, New York ve Miami'nin ardından açmayı planladığı yeni restoranı, mayıs ayında Bodrum Mandarin Oriental Hotel'in içinde hizmete giriyor.

Dünyaca ünlü Toscanalı iş insanı, "Deli Kasap" olarak da bilinen İtalyan et uzmanı Dario Cecchini'nin Nassau, Dubai, New York ve Miami'nin ardından açmayı planladığı yeni restoranı, mayıs ayında Bodrum Mandarin Oriental Hotel'in içinde hizmete giriyor.

"Atelier di Carne" adlı et restoranının mimari tasarımı ve uygulaması, Mandarin Oriental'de ev sahibi olan ve pek çok başarılı projeye imza atan Zeynep Yılmaz'ın kurucusu olduğu Thanx Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor.

Atelier di Carne'nin Amerika'daki mekanlarının tasarımını üstlenen ünlü mimar Stephane Dupoux'nun "Sofistike bir aşçılık, kusursuz hizmet ve unutulmaz yemek deneyimiyle birlikte estetik açıdan yüksek ve dikkat çekici tarza sahip" diyerek övgüyle bahsettiği restoranın mekan tasarımının, en az menüsü kadar ilgi çekeceği düşünülüyor.

Zeynep Yılmaz mekan tasarımında, toprak, su, ateş ve hava elementlerinin hakim olduğu dokuları, renkleri ve yoğunlukları yansıtmış.

3 RESTORAN DAHA AÇACAK

Cecchini, Bodrum projesinin ardından bu sezon Tulum, Mikonos ve İbiza'da üç restoran daha açacak. Yatırımını, Amerika'da çok sayıda restoran ve otel zinciri bulunan SBE Entertainment Group'un sahibi Sam Nazarian'ın yaptığı mekanın işletmesini de şirketin yönetim kurulu üyesi, Miami'nin ünlü restoranlarından Seaspice Restaurant ve River Yacht Club'ın patronu Sami Kohen üstleniyor.

Gardırobunu yeniliyor

İletişim dünyasının ünlü ismi Yasemin Sadıkoğlu'yla karşılaştım önceki gün. Yanında stil danışmanı Zafer Bayar da vardı. Sıkı bir rejim, istikrarlı spor ve yogayla hayli kilo veren Sadıkoğlu, gardırobunu yenilemek için alışverişe çıkmıştı. Zafer Bayar'dan stil tüyoları alan ve gardırobunu onunla birlikte oluşturan Yasemin Hanım'ın keyfi bir hayli yerindeydi...

Eski rallici marangoz oldu

Cemiyetin yakından tanıdığı eski rallici Metin Kap, meğer İstanbul'u bırakıp marangoz olmuş! Anadoluhisarı'nda restorasyon işi yaparken marangozluğa merak saran Kap, "Ustam" dediği marangoz Bekir Durhan'ın yanında çıraklık yaparak mesleğin inceliklerini öğrenmiş.

4 yıl önce Bodrum'a taşındıktan sonra Yalıkavak'ta "Atölye 50+"ı açan rallici, birbirinden güzel tasarımlara imza atıyor. Mobilyanın yanı sıra şık dekoratif objeler de tasarlayan Kap'ın bu işi büyük bir aşkla yaptığı belli oluyor.

Nazar korkusu sosyal medyayı kapattırdı

1.5 yıldır flört eden cemiyetin ünlü çifti Aslı Sipahi ve Nuri Ensari, sosyal medya hesaplarını kapattı. Yaptıkları paylaşımlarla çok fazla "göze geldiklerini" düşünen çift, nazar korkusu yüzünden bu kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda kısa bir ayrılık yaşayan, Burcu Kıratlı'yla Sinan Akçıl'ın 22 Şubat'taki düğününe el ele giderek dostlarını sevindiren çiftin ilişkisi şimdilerde iyi gidiyor. Hatta yakın kaynakların söylediğine göre, yaza doğru çiftten sürpriz bir haber alabiliriz!

Deli Kasap'ın yeni restoranına Türk dokunuşu

İtalyan, Nassau, Bodrum, Miami, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Deli Kasap'ın yeni restoranına Türk dokunuşu - Son Dakika Magazin


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