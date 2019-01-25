Son Dakika Haberleri: Deli mi Ne? 'yi Baştan Yarattım! ??????

Deli mi Ne? 'yi Baştan Yarattım! ??????

2 saat önce

Çılgın videoları ile tanıdığımız Deli mi Ne kanalından sevgili Abdü ile Vadistanbul'da bir araya gelip, Deli mi Ne'yi kıyafetten, saça ve ayakkabıya kadar tarzını tümüyle yeniledim. Eğer yenileme sürecinde neler yaşadığımızı ve sonucu merak ediyorsanız, videoyu mutlaka izlemelisiniz.

Çılgın videoları ile tanıdığımız Deli mi Ne kanalından sevgili Abdü ile Vadistanbul'da bir araya gelip, Deli mi Ne'yi kıyafetten, saça ve ayakkabıya kadar tarzını tümüyle yeniledim. Eğer yenileme sürecinde neler yaşadığımızı ve sonucu merak ediyorsanız, videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu seride bundan sonra görmek istediğiniz konukları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:04 Kaynak: Youtube

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