Deli mi Ne? 'yi Baştan Yarattım! ??????

Çılgın videoları ile tanıdığımız Deli mi Ne kanalından sevgili Abdü ile Vadistanbul'da bir araya gelip, Deli mi Ne'yi kıyafetten, saça ve ayakkabıya kadar tarzını tümüyle yeniledim. Eğer yenileme sürecinde neler yaşadığımızı ve sonucu merak ediyorsanız, videoyu mutlaka izlemelisiniz.

Çılgın videoları ile tanıdığımız Deli mi Ne kanalından sevgili Abdü ile Vadistanbul'da bir araya gelip, Deli mi Ne'yi kıyafetten, saça ve ayakkabıya kadar tarzını tümüyle yeniledim. Eğer yenileme sürecinde neler yaşadığımızı ve sonucu merak ediyorsanız, videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu seride bundan sonra görmek istediğiniz konukları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler!

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