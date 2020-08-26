" Deli rolü yaparak işlemi hızlandırdım" Didem Uzel'den Neler Oluyor Hayatta'ya önemli açıklamalar.
Eşi ve çocuğuyla birlikte uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Didem Uzel, pandemi sürecinde 5 ay boyunca yalnızca market alışverişi için evden çıktıklarını ve bu yüzden Türkiye'ye erken dönme kararı aldıklarını anlattı.
Eşi ve çocuğuyla birlikte uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Didem Uzel, pandemi sürecinde 5 ay boyunca yalnızca market alışverişi için evden çıktıklarını ve bu yüzden Türkiye'ye erken dönme kararı aldıklarını anlattı. Uzel, geçtiğimiz yıllarda Amerika'da yaşadığı bir sağlık probleminden bahsederken sağlık sistemini eleştirdi. Apandisit ameliyatı için hastanenin acil servisine yönlendirildiğini ve öğlen 3'ten 10'a kadar bekletildiğini anlattı. Uzel, saatler süren bekleyişinin ardından " Deli rolü yaptım" diyerek ameliyat işlemlerini hızlandırdığını ifade etti. Olayın ertesi günü ameliyata alındığını ve hastane içinde yaşadığı zorlukları anlattı. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Uzel, gelmesi üzerine yapılan eleştirilere de "Amerika'da kalıp ölelim mi?" diyerek tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:28
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