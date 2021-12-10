'Delibo'' Bornovalılarla buluştu - Son Dakika

Tiyatro Alesta tarafından sahnelenen, Yönetmenliğini Orçun Ucal'ın üstlendiği ve Mehmet Şerif Tozlu'nun sergilediği oyun Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında sergilenen oyun, Bornova Belediyesi Çamdibi Nedret Güvenç sahnesinde tiyartoseverlerle buluştu. Tek perdelik oyunun sonunda sanatçılara plaket verilerek teşekkür edildi.

Vatandaşlara tiyatroyu sevdirmek ve sanatı daha çok insana ulaştırabilmek amacıyla festivalde yer aldıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bornovalılara sanat farkındalığı kazandırmak, sanata yönlendirmek ve yeni sanatçıları keşfetmek için sanatın ve sanatçının destekçisi oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Delibo

Kaybolmuş bir gençlik, unutulmaya çalışılan bir aşk ve bir telefonla geri gelen geçmişin anatıldığı oyunun konusuise şöyle: Yusuf., 18yıl önce, 18 yaşının ilk dakikasında hayatını mahvedip terk ettiği Bornova'ya bir telefonla dönmeye karar verir. Çocukluk kahramanı Delibo kaybolmuştur. Çocukluk aşkı Yasemin'le bir yandan Delibo aranır bir yandan da hasır altı edilen geçmişle hesaplaşılır.