Deliçay Deresi çöplüğe döndü - Son Dakika
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Deliçay Deresi çöplüğe döndü

14.04.2022 10:15

Deliçay Deresi çöplüğe döndü Dere içerisine ve yatağına atılan çöp ve ölmüş hayvanların çevreye verdiği kokudan şikayetçi olan vatandaşlar hastalık saçan derenin temizlenmesini istedi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kar sularıyla beslenen Deliçay Deresi çöplüğe döndü.

Deliçay Deresi çöplüğe döndü

Dere içerisine ve yatağına atılan çöp ve ölmüş hayvanların çevreye verdiği kokudan şikayetçi olan vatandaşlar hastalık saçan derenin temizlenmesini istedi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kar sularıyla beslenen Deliçay Deresi çöplüğe döndü. Dere içerisine ve yatağına atılan çöp ve ölmüş hayvanların çevreye verdiği kokudan şikayetçi olan vatandaşlar hastalık saçan derenin temizlenmesini istedi.

Düziçi ilçesinde Amanos Dağları'ndan doğup Ceyhan Nehri'ne dökülen Sabun Çayı'na karışan Deliçay Deresi vatandaşların bilinçsiz kullanımıyla çöplüğe döndü. Özellikle ilçe merkezine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nden geçen kısımlarının tamamen çöp ve ölmüş hayvan atıklarıyla dolan dere, çevreye saldığı kötü koku nedeniyle de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Dere içerisine ve yatağına atılan çöp ve ölmüş hayvan atıklarından dolayı çevreye hastalıkta saçtığını iddia eden vatandaşlar derenin temizlenmesini istedi. Genellikle ilkbahar aylarıyla birlikte kar sularının erimesinden dolayı debisi artan Deliçay Deresi içerisinde oluşan pisliklerin direkt olarak Sabun Çayı'na karışması çayda balık avcılığı ile çevrede otlayan hayvanları da su içmesini tehlikeye sokuyor.

Derenin atılan pislik ve ölmüş hayvan atıklarından dolayı çevreye hastalık saçtığını iddia eden vatandaşlar, "Kokudan geçilmiyor. Burada yaşayan köpekler insanlara saldırıyor. Ölmüş hayvan atıkları hep derenin içerisinde. Burası pislikten çıkılmıyor. Sürekli gelip geçtiğimiz yol. Çöpler bir tarafta hayvan leşleri bir tarafta. Hayvanlar su içiyor. Hep hastalık saçıyor" dediler.

Deliçay Deresi çöplüğe döndü
Deliçay Deresi çöplüğe döndü
Deliçay Deresi çöplüğe döndü

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Osmaniye, Düziçi, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deliçay Deresi çöplüğe döndü - Son Dakika


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