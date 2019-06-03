Son Dakika Haberleri: Delice'de "Toplu Mezarlık Ziyareti" geleneği
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Delice'de "Toplu Mezarlık Ziyareti" geleneği

1 saat önce

Kırıkkale'nin Delice İlçesinde dini bayramlarda yıllardır sürdürülen gelenek gereğince arife günü ikindi namazı sonrası camiden çıkan cemaat, topluca mezarlık ziyaretinde bulunuyor.

Delice'de
Kırıkkale'nin Delice İlçesinde dini bayramlarda yıllardır sürdürülen gelenek gereğince arife günü ikindi namazı sonrası camiden çıkan cemaat, topluca mezarlık ziyaretinde bulunuyor.

Ramazan Bayramı'nın arife gününde yapılan toplu mezarlık ziyareti geleneği, yıllardır sürdürülüyor. Namazlarını kıldıktan sonra bir alanda toplanan cemaat, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüyor. Burada din görevlilerince dua ediliyor, ayetler okunuyor. Geleneksel toplu mezarlık ziyaretleri, dua edilmesi ve vatandaşların yakınlarının kabirlerine bakım yapmasıyla sona eriyor.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Her bayram öncesi arefe günü tüm hemşehrilerimiz ikindi namazından sonra kabristanda Kur'an okunup, dua edildikten sonra tüm sülale ve komşularımızı ziyaret ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Kırıkkale, arefe günü, Delice, Güncel
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