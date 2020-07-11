Delice havzasında çalışmalar başladı - Son Dakika

Delice havzasında çalışmalar başladı

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projenin sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlatıldı.

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projenin sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlatıldı.

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Sungurlu İlçe sınırları içerisinde bulunan ve tuzlanma sorunu bulunan yaklaşık 25 Bin dönüm arazinin ıslah edilmesi, arazinin alternatif suluma yollarının tespiti, arazi şartlarına en uygun ürünlerin seçilmesi ve tuzlanma sorununun bertaraf edilmesine yönelik olarak hazırlanan ve OKA tarafından desteklenen projenin sözleşmesi imzalanarak çalışmaları başlanıldı.


Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın'ın katıldığı sözleşme imza töreni kaymakamlık makamında yapıldı.


Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Sungurlu İlçe sınırları içerisinde bulunan ve tuzlanma dolayısı ile çoraklaşma tehlikesi bulunan arazinin en verimli şekilde tarım yapılabilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar da başlatılmış oldu. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Delice havzasında çalışmalar başladı - Son Dakika
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