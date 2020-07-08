Delice ırmağında toplu balık ölümleri tedirgin ediyor - Son Dakika

Delice ırmağında toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

Delice ırmağında toplu balık ölümleri tedirgin ediyor Yüzlerce balık kıyıya vurdu Kırıkkale'deki Delice Irmağında son 1 haftadır görülen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı.

Delice ırmağında toplu balık ölümleri tedirgin ediyor

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Yüzlerce balık kıyıya vurdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'deki Delice Irmağında son 1 haftadır görülen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı.

Kırıkkale'deki Delice Irmağında toplu balık ölümleri yaşandı. Son 1 haftadır görülen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Yüzlerce balığın kıyıya vurduğu ırmakta, su seviyesinin de azaldığı görüldü. Delice ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Özdem, çoğunlukla yavru balıkların öldüğünü söyledi.

"En az bin tane balık var"

Irmakta toplu balık ölümlerinin yaşandığını belirten Özdem, "Sabah hanımımla çocuklar bağa ilaç atmaya geldi. İşten gelince dediler ki Delice'de balıklar ölmüş. Bende öğlen vaki bağ çapalamaya geldim. Birde ben bakayım dedim geldim ki balıklar ölmüş. Balıkların durumunu görüyorsunuz. Çok üzüldüm ama elden gelen bir şey yok. Su bu dönemde az oluyor. Barajlar tutulduğu için yapılacak bir şey yok. Belki suyun azlığından da olan bir şey balığın ölmesi. Barajlar bırakılsa belki bu balıklar ölmeyecek. Baktık sizde görüyorsunuz. En az bin tane balık var. Oralarda da var yazık yani. Bunlar yavru yazık. Geçen senelerde aynı bu zamanlar su azaldığı için yine yaşandı. O zaman bek ilgilenen olmadı. Dayanamadım bu sene pek ilgilenen olmadığı için. Bu sene de görünce dayanamadım Facebook'a attım" dedi.

Kırıkkale, Delice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Delice ırmağında toplu balık ölümleri tedirgin ediyor - Son Dakika
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