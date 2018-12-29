Deligöz Ailesinin Acı Günü

26.Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz
'ün Annesi Yıldız Deligöz(80) tedavi gördüğü Oltu
Devlet Hastanesinde Hakkın Rahmetine kavuştu. Uzun süre tedavi gören Yıldız Deligöz önceki gün Oltu Devlet Hatanesi
'nde böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Yılsız Deligöz'ün ölümü Deligöz ailesini derinden üzdü.
Anne Deligöz"ün cenazesi Narman
ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Narman Kaymakamı Murat Eren
, Narman Belediye Başkanı Ahmet Yücel
İşleyen, Ardahan
Üniversitesi Rektörü Ömer Biber, Atatürk Üniversitesi
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Aslan Gülcü, Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevkifevleri eski Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, Ak Parti
Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü'nün yanı sıra yakınları ve birçok siyasetçi katıldı.
Cenaze defin işleminden sonra mezarlık çıkışında 26.Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'ün ve yakınları taziyeleri kabul ettiler. - ERZURUM