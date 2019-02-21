Delikli Ön Kameralı Samsung Galaxy S10+ Elimizde!
39 dakika önce
#Samsung #samsunggalaxys10+Samsung Galaxy S10+ tanıtılır tanıtılmaz telefonla bir ön inceleme videosu çektik. Ön inceleme videosunda telefonun genel görünümü, öne çıkan özellikleri ve bazı detaylarını anlatıyoruz.
#Samsung #samsunggalaxys10
+ Samsung Galaxy
S10+ tanıtılır tanıtılmaz telefonla bir ön inceleme videosu çektik. Ön inceleme videosunda telefonun genel görünümü, öne çıkan özellikleri ve bazı detaylarını anlatıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:50 Kaynak: Youtube
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