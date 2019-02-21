Son Dakika Haberleri: Delikli Ön Kameralı Samsung Galaxy S10+ Elimizde!

Delikli Ön Kameralı Samsung Galaxy S10+ Elimizde!

39 dakika önce

#Samsung #samsunggalaxys10+Samsung Galaxy S10+ tanıtılır tanıtılmaz telefonla bir ön inceleme videosu çektik. Ön inceleme videosunda telefonun genel görünümü, öne çıkan özellikleri ve bazı detaylarını anlatıyoruz.

#Samsung #samsunggalaxys10+

Samsung Galaxy S10+ tanıtılır tanıtılmaz telefonla bir ön inceleme videosu çektik. Ön inceleme videosunda telefonun genel görünümü, öne çıkan özellikleri ve bazı detaylarını anlatıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:50 Kaynak: Youtube

Samsung, Samsung Galaxy, Genel
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