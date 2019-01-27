Son Dakika Haberleri: Delikli Selfi Kameralı Galaxy A9 Pro Kore'de Satışa Sunuluyor

Delikli Selfi Kameralı Galaxy A9 Pro Kore'de Satışa Sunuluyor

36 dakika önce

Delikli Selfi Kameralı Galaxy A9 Pro Kore'de Satışa Sunuluyor Galaxy S10 modeli de aynı sekilde yeni delikli selfi kameralı ve Infinity O Ekran kullanılmış halde gelecek.

Delikli Selfi Kameralı Galaxy A9 Pro Kore'de Satışa Sunuluyor, System.String[]
Delikli Selfi Kameralı Galaxy A9 Pro Kore'de Satışa Sunuluyor


Galaxy S10 modeli de aynı sekilde yeni delikli selfi kameralı ve Infinity O Ekran kullanılmış halde gelecek. Delikli Selfi Kameralı Galaxy A9 Pro!

Geçen yılın sonlarına doğru Samsung Galaxy A9 modeli işe şirket dörtlü kamera setini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şimdi ise Kore'de Galaxy A9 Pro'yu Infinity Display teknolojisi ile kullanıcılarına sunuyor.

Her iki özelliğin de önümüzdeki ay İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak olan bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S10'a dahil edilmesi bekleniyor. Ancak Infinity-Display'in ilk gösterimi Çin pazarı için üretilen Galaxy A8s modeli ile yapılmıştı.

Samsung iPhone X modelinde olduğu gibi çentikli bir ekrana geçmek yerine ekran üzerine yuvarlak bir delik açmayı tercih etmişti. Samsung'un bu yeni ekran tasarımı, 19.5 x 9 en boy oranına sahip, altta ve üstte minik çerçeveleri olan ve önde 2.4 MP kamera kullanıldı.

Delikli Selfi Kameralı Samsung Galaxy A9 Pro Özellikleri


Arka tarafındaki üçlü bir kamera seti var. 24 MP'lik bir ana kamera, ona eşlik eden 10 MP bit telefoto ve derinliği algılayan üçüncü bir lens daha var. İçerisinde 6GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 3.400 mAh'lik bir batarya bulunuyor. A9 Pro'nun Amerikan pazarına satışa sunulmayacağını biliyoruz. Ancak Aralarında Türkiye'nin de olduğu avrupa pazarına sunulma ihtimali var.

Samsung Korea

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:28 Kaynak: Teknotalk.com

Samsung Galaxy, Samsung, Kore, Teknoloji
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