Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı

19.04.2021 23:07
Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı, System.String[]

Nitelikli cinsel saldırı suçuyla yargılandığı davadan beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı.

Nitelikli cinsel saldırı suçuyla yargılandığı davadan beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, yeterli delil bulunmadığını belirterek 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesini işaret etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D. K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Çelik, Halkların Demokratik Partisi (HDP)'den istifa ettikten sonra da 7 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığı da kaldırılmıştı. Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis ceza istenmişti.

Tarafların savunmasının dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti eski HDP'li Tuma Çelik'e beraat kararı vermişti. Kararın gerekçesi olarak yapılan açıklamada da, "D.K'nın ifadelerinde çelişkilerin olması, olay yaşandığı gün her hangi bir şikayet bulunmaması, DNA profillerinin mağdurla uyumlu olmaması, olaydan 1,5 sene geçtikten sonra müracaatın yapılması ve mağdurun Whatsapp görüşmelerinin değerlendirilmesi sonucu sanığın beraatine karar verilmiştir" denildi.

'DNA profilleri mağdurla uyumlu değil'

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında beraat eden Çelik hakkında verilen kararın gerekçesi olarak 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gösterildi. Mahkeme tarafından açıklanan gerekçede, "Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır" maddesini hatırlatarak, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından dosyaya gönderilen raporda, iddia edilen evden alınan DNA profillerinin mağdurla uyumlu olmadığı, katılana ait biyolojik kalıntı tespit edilmediğini belirtti. Ayrıca olay günü mağdur ve sanığın geceyi birlikte geçirdikleri evde kolluk güçlerince yapılan araştırmada herhangi bir gürültü gelmediği, herhangi bir şikayet konusu olmadığı yönünde de mahkemeye cevap geldiğini hatırlatılan kararda, sanık tarafının tanık olarak gösterdiği kişi ile mağdur arasında geçen Whatsapp görüşmeleri, mağdurun kolluk ile mahkemede verdiği ifadelerdeki çelişkiler, mağdurun olaydan sonra da sanıkla telefon irtibatının devam etmesi, iddia edilen suç ile müracaatın yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılması, mağdurun sosyal medya üzerinden gönderdiği tehdit içerikli mesajlar ile tüm dosya kapsamında; kamu davasına konu fiilin katılana yönelik cebir, tehdit veya katılanın rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik, sanığın savunmasının aksini gösteren cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği sanığın beraatine karar verildi' ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Tuma Çelik, Mahkeme, Saldırı, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika


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