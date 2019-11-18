Son Dakika Haberleri: "Deliler" filmi 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim yaptı
Son Dakika Kültür Sanat 'Deliler' filmi 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim yaptı - Son Dakika

"Deliler" filmi 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim yaptı

6 saat önce

9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında "Deliler" filminin özel gösterimi yapıldı.

9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında "Deliler" filminin özel gösterimi yapıldı.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen festival sürüyor.

Etkinlikler kapsamında, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Deliler" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Özel gösterime, Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, filmin oyuncularından Erkan Petekkaya ve çok sayıda seyirci katıldı.

Petekkaya, filmin sonunda yaptığı konuşmada, Malatya'da bulunmaktan onur duyduğunu ve böyle bir organizasyona katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Vali Baruş da Türk dizi ve sinemasının yurt dışına açılıp rağbet görmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Baruş, filmin tarihi noktalara vurgu yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapımcı ve oyunculara plaket verildi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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