Delimine ile Her Şeyi Suya Dönüştüren Alet 2 | Deli mi Ne?

Bu herşeyi su yapenn alet ile ikinci videomuz, bu kez Deli mi ne, delimine Abdü ile birlikte dalak suyu, ayran, sirke, turyu suyu, şalgam gibi ilginç ürünleri deneceğiz.

Bu herşeyi su yapenn alet ile ikinci videomuz, bu kez Deli mi ne, delimine Abdü ile birlikte dalak suyu, ayran, sirke, turyu suyu, şalgam gibi ilginç ürünleri deneceğiz.

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