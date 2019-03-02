Son Dakika Haberleri: Delimine ile Her Şeyi Suya Dönüştüren Alet 2 | Deli mi Ne?

Delimine ile Her Şeyi Suya Dönüştüren Alet 2 | Deli mi Ne?

1 saat önce

Bu herşeyi su yapenn alet ile ikinci videomuz, bu kez Deli mi ne, delimine Abdü ile birlikte dalak suyu, ayran, sirke, turyu suyu, şalgam gibi ilginç ürünleri deneceğiz.

Bu herşeyi su yapenn alet ile ikinci videomuz, bu kez Deli mi ne, delimine Abdü ile birlikte dalak suyu, ayran, sirke, turyu suyu, şalgam gibi ilginç ürünleri deneceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:21 Kaynak: Youtube

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