'DELİRTEN HASTALIK'TA 5 DİŞİNDEN OLDU - Son Dakika

İZMİR'de Fahriye Varan (71), genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji nedeniyle 5 dişini çektirdi. Rahatsızlığın nörolojik olduğunu öğrenen Varan, geçirdiği operasyonla büyük acı veren ağrılarından kurtulup, sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan Fahriye Varan, 1,5 yıldır yüzünde ve ağzında hissettiği şiddetli ağrıyı, diş ağrısı sanarak defalarca doktora gitti. Yemek yerken bile zorlanan Varan, çürük 5 dişini çektirdi ancak ağrıları geçmedi. Varan, ağrılarının nedeninin genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji olduğunu öğrendi. Fahriye Varan, Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un girdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, toplumda bilinen adıyla 'delirten hastalık' hakkında "Bu hastalık yüzünde şimşekler çakar tarzda ağrılar oluyor. Yüzüne dokunamıyor, yemek yiyemiyor. Ağrılar atak şeklinde gerçekleşiyor. Gün geçtikçe atakların sıklığı artıyor. İlk olarak ilaç tedavisi uygulanıyor. Hastalarımız bu hastalığın ilacıyla aylarca ve yıllarca idare edebiliyor. Bu hastalık dünyada 100 bin kişiden 5'inde görülüyor. Kadınlarda daha sık gözlemleniyor. Bu hastalar genellikle ağrının nedeninin diş olduğunu düşünüp, dişçiye gidiyor. Ufak bir çürük bile olsa ağrının sebebinin bu olduğu düşünülerek dişlerini çektiriyorlar. Bu hastamız da 5 dişini çektirmiş. Hastalığın tespiti kulak MR'ında ortaya çıkıyor. Cerrahi bir operasyon yapılıyor. Riski bir operasyon değil. Tümör ameliyatlarından daha kolay. Riski yüzde 5'in altında" diye konuştu.

'TABURCU OLUNCA İLK İÇLİ KÖFTE YİYECEĞİM'

Yaşadıkların anlatan Fahriye Varan ise "İlk olarak arkadaki dişimin ağrıdığını sandım. Defalarca doktora gittim. Temizlediler, kanal tedavisi yaptılar. Sonunda dişlerimden birini çektiler, çözüm olmadı" dedi.

Bitlis'teyken tedavi için gittiği Van'da da 4 dişinin çekildiğini söyleyen Varan, "Toplamda 5 dişim çekilmesine rağmen ağrılarım gün geçtikçe arttı. Sanki ağzımın içinde şimşekler çakıyordu sonra nöroloji doktoruna gittim. O zaman hastalığın 'delirten hastalık' olduğu anlaşıldı sonra İzmir'e geldim. Yazılan ilaçları 6 ay boyunca kullandım. Geçmeyince ameliyat kararı verildi. Şimdi ağrılardan kurtuldum" diye konuştu.

Ağrılar nedeniyle elini yüzüne dahi değdiremediğini belirten Fahriye Varan, "Yemek bile yiyemiyordum. Taburcu olunca ilk olarak içli köfte yiyeceğim" dedi.