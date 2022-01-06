Üye Girişi
Deliye dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu - Son Dakika

Deliye dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu

06.01.2022 21:35
Deliye dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü evli şahsı av tüfeğiyle vurdu. Şahıs ağır yaralanırken saldırgan ise tutuklandı.

Kumluca'da oturan Ramazan T, kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent'te bir parkta buluştu.

TABANCA TUTUKLUK YAPTI, AV TÜFEĞİNE YÖNELDİ

İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç, iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T'ye doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T, Kemal Ç'yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T, tutuklandı.

YORUMLAR
500

Jandarma, Mavikent, Kumluca, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Deliye dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Özer'den "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusuna yanıt: Protokol kapısında gelmedi Son Dakika: Bakan Özer'den "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusuna yanıt: Protokol kapısında gelmedi         
21:29
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
94 yaşında torun katili olan adamdan savunma 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma         
15:11
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
21:35 Deliye dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu
21:21 Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, o anlar hakkında konuştu
21:14 Son dakika! THY, Kazakistan seferlerini durdurdu
20:58 5 yıl sonra dışarıda ilk fotoğraf! Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li eski vekil Abdullah Zeydan tahliye oldu
20:48 Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den sömestr tatiliyle ilgili açıklama: Bir hafta öne almak gibi planlamamız yok
20:46 Kazakistan'daki protestolarda kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı korkunç boyutta
20:13 Tiktok'ta paylaştığı videolar başına iş açtı! Turgutlu cumhuriyet savcısı açığa alındı
20:04 Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz
18:26 Turizm sektörüyle tanınan iş insanı İskender Dilek, kansere yenik düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 21:41:32. #1.11#
SON DAKİKA: Deliye dönen ağabey, kız kardeşiyle yasak aşk yaşayan evli adamı tabancayla vurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement