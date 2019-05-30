Dell Adaptive Thermal Özellikli Yeni Modeller Sunuyor

Dell yeni Insprion Serisinde daha iyi Termal Performansa odaklanıyor Dell Adaptive Thermal Özellikli Yeni Modeller Sunuyor.

Dell yeni Insprion Serisinde daha iyi Termal Performansa odaklanıyor





Dell Adaptive Thermal Özellikli Yeni Modeller Sunuyor. Adaptive Thermal Özelliği sayesinde Dizüstü bilgisayarı ne zaman kucağınızda kullandığınız tespit edilecek.



Computex 2019'da bir çok şirket gibi Dell'de yeni modellerini ve geliştirilmiş modellerine eklenen yeni özellikleri ortaya koydu. Orta seviye Insprion Dizüstü Bilgisayarlar ve Hepsi bir arada all-in-one dediğimiz modellerde bir çok güncelleme yer alıyor. Şirket 13 inçlik 5000 Serisi ve 15 inçlik 7000 serisinde bir çok yeni özellik eklemiş.



Adaptive Thermal Özelliği





Görünen o ki Dell, bu yıl özellikle modellerinin termal performanslarını arttırmaya odaklanmış. Yani dizüstü bilgisayarınızın bir masada yada kucağınızda olup olmadığını cihaz anlayacak. Bu sayede soğutma sistemi ona uygun şekilde ayarlanacak. Bu sebeple kanepede veya kucağızda çalışırken gücü azaltırken, masa da belki çok daha fazla soğutmaya çalışacak.



Masaüstünde kullanırken de yeterli hava akımının olduğundan emin olunacak.



Dell Inspiron 13 5000





13 inçlik seride dizüstü bilgisayarın tabanını masadan biraz yukarı kaldıran Asus'un UltraPortable ZenBook S serisi gibi bir menteşe mekanizması da yer alıyor.



Kapağı açmaya başladığınızda acele çalışmanız gerektiğini anlayacak ve cihaz otomatik olarak kendini açacak.



8. Nesil Core i3 ve i5, 4GB veya 8GB RAM seçeneği, NVIDIA'nın GeForca MX250 grafik kartı seçeneği gibi özellikleri olacak.



Dell Inspiron 15 7000





Daha büyük modelinde kapak açma sensörü de dahil olmak üzere bir çok özellik var.



Thunderbolt 3'ü USB-C üzerinden alan ilk Insprion olma özelliğinin yanı sıra, parmak izi sensörü, tam boyutlu numPAD özellikli klavyesi mevcut.



Dell ayrıca cihazın daha serin çalışmasını sağlayacak yeni bir termal sistem de yapmış. 9. Nesil Intel Core CPU seçenekleri ve Geforce GTX 1650 GPU yükseltme seçenekleri mevcut olacak.



Dell Inspiron 24 5000 AIO





Dell'in Inspiron hepsi bir arada makineleri serisi mükemmel bir şekilde makul, ancak bir odanın odağı olacak kadar zarif veya şık görünmüyordu ancak bu; şirketin en son AIO model çifti olan 24 inç 5000 ve 27 inç 7000 ile değişecek.



Kesinlikle artık HDTV'lere çok benziyor. Ekranlar artık Sony'nin daha küçük setlerinde gördüğümüz görünmeyen üçgen standlarla geliyor.



Dell Inspiron AiO 27





Dell'in InfinityEdge skinny çerçevesiz ekran teknolojisini kullanarak, FHD ekranın kenarlarında veya üst kısmında neredeyse hiç çerçeve yok.



Şirket, her iki modelin de iyi görünümlü, iyi sesli, gecikmesiz video akışı sunduğundan emin olmak için sesi ve vizyonu değiştirdi. Tasarımı bozmaması için Dell, çerçeveye bir web kamerası eklememeyi seçti. Gerektiğinde yukarı çıkan bir pop-up web kamerası var.



Dell Inspiron 27 7000 AIO





Yeni Dell Insprion 13 ve 15 inç modelleri Fiyatları?





Dell Adaptive Thermal özellikli 13 inç modeli 580 dolardan başlıyor. LTE destekli olanı 730 dolar olacak. 15 inç modelleri en düşük 1000 dolardan başlıyor. 24 inç AIO modeli 700 ile 850 dolar arasında. 26 Temmuz'da satışa sunuluyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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