Son Dakika Haberleri: Dell, İş Yerleri İçin Ürettiği 75 İnçlik Dokunmatik Ekranları Nisan Ayında Piyasaya Sürecek

Dell, İş Yerleri İçin Ürettiği 75 İnçlik Dokunmatik Ekranları Nisan Ayında Piyasaya Sürecek

1 saat önce

Birçok şirket, toplantılar ve tanıtımlar için beyaz tahtalardan yararlanırken, bazılarında da akıllı ekran teknolojisi kullanılıyor. Dell, geliştirdiği 75 inçlik 4K dokunmatik monitör ile bugüne kadar kullanılan platformlardan çok farklı bir deneyim sunuyor.

Dell, İş Yerleri İçin Ürettiği 75 İnçlik Dokunmatik Ekranları Nisan Ayında Piyasaya Sürecek, System.String[]
İş yerlerinde toplantı odalarında sıkça karşılaştığımız beyaz tahtalar, artık yerini dijital ekranlara bırakmaya başladı. Akıllı cihazların entegre edilebildiği yeni nesil ekranların kullanımının artmasıyla büyüyen bu pazara kişisel bilgisayar üreticisi Dell, oldukça iddialı bir giriş yapacak.



Çalışanların aynı anda üzerinde işlem yapabileceği 75 inçlik 4K IPS dokunmatik ekranla toplantı odalarının vazgeçilmezi olmayı hedefleyen Dell, benzersiz bir işbirlikçi çalışma modeli sunuyor. 20 ayrı dokunmayı algılayıp işleyebilen InGlass ekranı sayesinde birçok kişinin aynı anda çalışabilmesini sağlayan ekran, sıfıra yakın tepki süresi ile dikkat çekiyor.




Yüksek çözünürlüğü sayesinde net ve keskin görüntüler vadeden Dell, cihaza ekledikleri ComfortView özelliği sayesinde kullanıcıların göz konforunun en üst düzeye çıkacağını belirtiyor. Dell'in teknoloji harikası ekranı; mavi ışığı azaltan, parlamaları ve kirlenmeleri önleyen ekran kaplaması sayesinde kullanıcıların tamamen ekranda olup bitene odaklanmasını sağlıyor.



Kullanıcıların istediği yüksekliğe ayarlama yapabilmesi için Screen Drop adı verilen sistemi bünyesinde barındıran ekranın yan bölümüne konumlandırılan butonlar ile ekran yüksekliği değiştirilebiliyor. Dell'in OptiPlex Micro PC ile kullanımını önerdiği ekranın; USB, HDMI, RS232, RJ45 ve HDMI CEC bağlantı desteği bulunuyor.




Şirketlerin toplantı performanslarını arttırmak için tasarlanan bu ürünün fiyatı ise sağladığı üstün özellikler ile doğru orantılı. Nisan ayında piyasaya sürülmesi beklenen ekranın fiyatı, 5.999 dolar olarak açıklandı. Şimdilik yüksek fiyatı sebebiyle birçok şirketin almak istemeyeceği bu ekranlar, gelecekte fiyatların ucuzlamasıyla beyaz tahtaların hakimiyetine son verebilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:46 

Teknoloji
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