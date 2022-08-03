Dell, dizüstü bilgisayarlarını şarj noktasına dönüştürüyor! - Son Dakika
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Dell, dizüstü bilgisayarlarını şarj noktasına dönüştürüyor!

03.08.2022 01:15
Dell, dizüstü bilgisayarlarını şarj noktasına dönüştürüyor!

Dell, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını kullanarak telefonlarını kablosuz olarak şarj etmelerini sağlayacak yeni bir patent aldı.

Akıllı telefonların en büyük sorunlarının başında şarj geliyor. Çoğu akıllı telefonun bataryası özellikle yoğun kullanımlarda 1 gün bile zor dayanıyor. Bu tür durumlarda telefonu şarj etmek için kendimizi sürekli uygun bir yer ararken buluyoruz. Dizüstü bilgisayarlarımız da telefonumuzu şarj etmek için başvurduğumuz adreslerden bir tanesi.

Telefonlar dizüstü bilgisayarından kablosuz olarak şarj edilecek

İşte ya da evde telefonu kendimizden uzaklaştırmadan şarj etmenin bir yolu da laptoplar. Dışarıda da eğer bilgisayarımız yanımızda ise telefonumuzu gözümüzün önünden ayırmadan şarj edebiliyoruz. Ancak bu durumda da kablo karmaşası yaşanabiliyor. İşte bu gibi durumlar için Dell yeni bir patent almış durumda.

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Dell, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını kullanarak telefonlarını kablosuz olarak şarj etmelerini sağlayacak yeni bir patent aldı. Patently Apple tarafından ortaya konan Dell'in 20220239124 numaralı patenti, dizüstü bilgisayardaki kullanılmayan alan üzerine yerleştirilen harici bir şarj bölümünü içeriyor. Böylelikle akıllı telefon ya da diğer cihazlar laptop üzerinden kablosuz olarak şarj olabiliyor.

Dell, dizüstü bilgisayarlarını şarj noktasına dönüştürüyor!

Bu sistemin diğerlerine göre en büyük farkı direkt olarak dizüstü bilgisayarlara yerleşik olmaması. Yeni patentin hayata geçip geçmeyeceği de henüz belli değil. Ortaya çıkan patentte kablosuz şarj hızı da ne yazık ki belirtilmiyor.

Müşterilerine kablosuz şarj desteği sunmayı planlayan tek marka tabi ki Dell değil. Apple da 2014'ten beri kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket Macbook'larında kullanılmak üzere üç patent başvurusunda bulunmuş durumda.

Dell, dizüstü bilgisayarlarını şarj noktasına dönüştürüyor!

Şirket daha önce 2017 yılında kablosuz şarj matı AirPower planlarını ortaya koydu. Ancak bu kablosuz şarj cihazı projesi 2019 yılında ortaya çıkan ısınma problemleri nedeniyle iptal edildi. Diğer markalardan da benzer çalışmalar gelmeye başlamış durumda.

Peki siz telefonların laptop üzerinden kablosuz olarak şarj edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Dell, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dell, dizüstü bilgisayarlarını şarj noktasına dönüştürüyor! - Son Dakika

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