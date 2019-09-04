Dell ve Alienware En Üst Düzey Oyun Ekosistemini Tanıttı

Dünyanın ilk 55 inç OLED oyun monitörü de dahil olmak üzere; yeni Alienware ve Dell oyun ekranları ve yeni çevre birimleri göz kamaştırdı.

Dell ve Alienware, eski oyun tutkunlarının olduğu kadar yeni başlayanların da gereksinimlerini karşılamak için aralıksız yeniliklerle şekillenen kapsamlı oyun ekosistemini oluşturan monitörler, kulaklıklar, klavyeler ve fareler gibi yeni teknolojilerini tanıttı. Dell ve Alienware görsel oyun deneyimini yükseltecek monitör tasarımı, inovasyon ve işlevsellikte sınırları zorlamaya devam ediyor. Bir başka önemli olaya daha imza atan Alienware dünyanın ilk 55 inç OLED Oyun Monitörünü piyasaya sunuyor ve oyun monitörleri serisine yeni Legend endüstriyel tasarımıyla birlikte ilk kez hızlı IPS (düzlem içi anahtarlama) teknolojisini getiriyor.



Alienware 55 OLED Oyun Monitörü | AW5520QF



dünyaya gerçek bir oyun gösterisi ve OLED ile birlikte anılan çarpıcı görüntü kalitesi sunan, göz alıcı bir ekran sunuyor. Alienware'in yeni Legend endüstriyel tasarımına sahip Alienware 55 OLED Oyun Monitörü 120 Hz değişken yenileme hızı, 0,5 ms tepki süresi (griden griye) ve düşük girdi gecikmesi sunar ve böylece görüntüler ekrana çok daha hızlı yansıtılarak oyun tutkunlarına daha hızlı, daha doğru tepkiler verme ve rakiplerinin önünde olma olanağı veriyor. %98,5 DCI-P3 renk kapsamı sağlayan inanılmaz renk doğruluğu ve derinliği, oyun tutkunlarının renkleri tasarlandığı şekilde deneyimlemelerini sağlıyor. Yüksek 4K UHD çözünürlük, yoğun oyun deneyimi için yakında veya daha gündelik bir deneyim için bir oyun kumandası ile daha uzakta oturabilmenizi sağlıyor. AMD Radeon FreeSync™ akıcı ve titremeyen görüntüler için yırtılmalar ve yapaylıklar gibi grafik bozulmaları en aza indirger. Monitörü ister oyun masasına yerleştirerek, ister birlikte gönderilen VESA montaj adaptörü ile duvara monte ederek kullanın; AlienFX aydınlatma, oyun odaklı ekran menüsü (OSD) ve uzaktan kumanda ile oyun deneyiminizi özelleştirin. Tümleşik hoparlörler ses doğruluğu ve netliği için Waves MaxxAudio® ile ayarlanır.



Alienware 34 Kavisli Oyun Monitörü | AW3420DW



izleyiciyi çevreleyen 1900R kavisli, 21: 9 geniş WQHD çözünürlüklü monitörle, oyun tutkunlarını oyunlardaki aksiyonun tam ortasına çeker. Kısa IPS tepki süresi ve 120 Hz (yerel) yenileme hızının yanı sıra %98 DCI-P3 renk kapsamı sağlayan IPS Nano renk teknolojisine3ve akıcı ve gerçekçi görüntüler sunan NVIDIA G-SYNC® görüntü teknolojisine sahip, Alienware'in ilk 34 inç WQHD 120 Hz kavisli oyun monitörü. Hızlı olduğu kadar yüksek kaliteli görüntüler, bir yandan kısa tepki süreleri sağlarken, diğer yandan IPS'in yüksek renk doğruluğu ve geniş açılı görüntüleme gibi bilinen avantajlarını sunmaya devam eden yeni IPS teknolojisi ile mümkün kılınmaktadır. Monitörde dört özelleştirilebilir bölüme sahip AlienFX aydınlatma, oyun odaklı ekran menüsü ve şık kablo yönetimi sağlayan, yüksekliği ayarlanabilir stant da bulunmaktadır



Alienware 27 Oyun Monitörü | AW2720HF



yeni hızlı IPS teknolojisi, 240 Hz çarpıcı yenileme hızı ve AMD Radeon FreeSyncTM ile elde edilen gerçek 1 ms tepki süresi (griden griye)3 ile hızın her şeyden önemli olduğunun ispatıdır. Yerel FHD çözünürlüğü 1080p'de çalışan oyunlarda daha net görüntüler sağlarken, IPS geniş görüntüleme açısı ve %99 sRGB kapsamı sunar. Monitör AlienFX aydınlatma, ayarlanabilir stant ve oyun odaklı OSD ile birlikte gelir.



Dell 32 Kavisli Oyun Monitörü | S3220DGF



görüş alanını iyileştiren ve gerçekten sürükleyici bir oyun ve film deneyimi için çepeçevre saran bir perspektif sağlayan, kavisli bir 1800R ekrandır. Oyun tutkunları, şaşırtıcı derecede hızlı bir oyun deneyimi sunan 165 Hz'e varan yenileme hızlarına4 deneyimleyebilir ve FHD çözünürlükle kıyaslandığında, QHD çözünürlük sayesinde, ekranda %77'ye kadar daha fazla oyun içeriği görebilirler. Ayrıca AMD Radeon FreeSyncTM 2 HDR Teknolojisi sayesinde, akıcı ve düşük gecikmeli yüksek dinamik aralıklı oyun oynama deneyimini tadabilir ve VESA Display HDRTM 400 ve %90'ın üzerinde DCI-P3 renk kapsamı ile standart olarak gelen gerçekçi görseller ve canlı renklerle zafere ulaşabilirler.



Yeni Alienware Çevre Birimleri, Ekosistemi Tamamlıyor

Her detay önemlidir. Çevre birimleri oyun tutkunu ile oyun arasındaki temel bağlantıdır. Bu faktörler oyunu kazanmak açısından önemlidir ve Alienware bunu çok iyi bilir. Oyun topluluğu ve profesyonel oyuncular tarafından yönlendirilen Alienware, Alienware savaş istasyonunu tamamlayan Legend endüstriyel tasarımına sahip yeni çevre birimlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor.



Alienware RGB Mekanik Oyun Klavyesi | AW510K



en son nesil Cherry MX Kırmızı tuşlar içeren, çok özellikli, maksimum performans sağlayan bir klavyedir. Tamamen programlanabilir tuşlar, özel ses kontrolleri ve sürükleyici bir oyun deneyimi için her bir tuş için 16,8 milyon AlienFX RGB aydınlatma seçeneği ile oyun odaklı kişiselleştirme için tasarlanmıştır.



Alienware Mekanik Oyun Klavyesi | AW310K



oyun tutkunlarının ihtiyaçları olan tüm temel özellikleri sağlar ve arkadan aydınlatmalı beyaz tuşlara sahip yüzer tuş mimarisinde, en yeni nesil Cherry MX Kırmızı tuşlar gibi gelişmiş özellikler sunar. Makrolar ve tuş atamaları için tamamen programlanabilir tuşlar ve özel ses kontrolleri ile uzun süre kullanılabilecek, temel düzey bir oyun klavyesidir.



Alienware Kablolu/ Kablosuz Oyun Faresi | AW610M



tek bir şarjla 350 saatlik rakipsiz pil ömrü sunarak oyun tutkunlarına en iyi kablosuz oyun deneyimini yaşatır5. Maksimum performans için hem kablosuz hem de kablolu modda 1.000 Hz bilgi alışveriş hızına ek olarak, bu farede en üst düzeyde doğruluk için sınıfının en iyisi Alienware 16.000 DPI sensörü bulunur. Özel ayarlanabilir fare tekerleği, tamamen programlanabilir 7 tuş ve 16,8 milyon AlienFX RGB aydınlatması bütünüyle kişiselleştirilebilir bir oyun deneyimi sunar.



Alienware RGB Oyun Faresi | AW510M



tam programlanabilir 10 tuş, optimize edilmiş yan düğme düzeni ve her türlü oyuna uyacak özel bir ayarlanabilir fare tekerleği ile gerçek anlamda çok yönlülük sağlar. Sınıfının en iyisi Alienware 16.000 DPI sensörümüz olağanüstü doğruluk5 sağlarken, 16,8 milyon AlienFX RGB aydınlatması, oyun tutkunlarının oyun deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak sağlar.



Alienware Kablosuz Oyun Faresi | AW310M



tam programlanabilir altı tuşla birlikte gelen ve tek bir AA pille yaklaşık 300 saat oyun oynama olanağı sağlayan, tam boyutlu bir mobil oyun faresi olarak, oyun tutkunlarının oyunlarını istediklere yere götürebilmelerine yardımcı olur. Bu fare özel bir Alienware 12.000 DPI sensörüne ve birçok el ölçüsüne ve kullanım tarzına uygun üst düzey Alienware tasarımına sahiptir.