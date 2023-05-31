Ünlü şarkıcı Della Miles, depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubunu paylaştı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Della Miles, depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubunu paylaştı

31.05.2023 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubu ulaştırmaya çalışan ancak başarılı olamayan depremzede Zeliha Kızılbay, mektubu dünyaca ünlü sanatçı Della Miles'a gönderdi. AK Parti'nin seçim şarkısını da seslendiren ünlü sanatçı Miles, Instagram hesabından depremzede Zeliha Kızılbay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere yazdığı mektubu paylaştı.

Adıyamanlı depremzede Zeliha Kızılbay, Cumhurbaşkanına ulaşmak için mektup yazdı. Yazdığı bu mektubu Dünyaca Ünlü Sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından paylaştı. 6 Şubat depreminde çoğu birinci derece akrabasını kaybeden Adıyamanlı Depremzede Zeliha Kızılbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak için mektup yazdı. Mektubu Cumhurbaşkanına ulaştırmaya çalışan ancak bunda başarılı olamayan Zeliha Kızılbay, AK Parti'nin seçim şarkısını da seslendiren dünyaca ünlü Amerikalı Sanatçı Della Miles'e attı. Della Miles, instagram hesabından Zeliha Kızılbay'ın mektubunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Della Miles, depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubunu paylaştı

"MEKTUBU ONDAN ÖNCE BİRÇOK ÜNLÜYE GÖNDERDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olduğunu ve 16 yaşından beri ulaşmaya çalıştığını belirten Zeliha Kızılbay, ünlü sanatçıyla yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanımıza 16 yaşından beri ulaşmaya çalışıyorum. Defalarca Cimer'den başvuru yaptım. Vakti olmadığı için randevu veremeyeceklerini söylediler. Daha sonra deprem oldu. Depremde Della Miles Instagram hesabından çağrıda bulundu, "Deprem bölgesine yardımda bulunun" diye. Ben de şansımı denemek istedim. Ondan önce bir çok ünlüye defalarca gönderdim mektubumu ama hiçbirisi geri dönüş yapmadı. Della Miles'e de attım.

Ünlü şarkıcı Della Miles, depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubunu paylaştı

"BİZİMKİLER GERİ DÖNMEDİ AMA ELİN AMERİKALISI CEVAP VERDİ"

Bir sabah kalktım, 'yardımcı olabilirim' diye cevap yazmış. Ben de çok mutlu oldum. Hemen mektubu yazdım kendisine gönderdim. Bizim sanatçılar geri dönüş yapmadı ama elin Amerikalısı mesajıma cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım.

Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ile görüşmek herkese nasip olmuyor. Cumhurbaşkanımızı görürsem, özellikle deprem bölgesine yapılan çalışmaların hızlandırılmasını isteyeceğim. Depremde, binalarımız yıkıldı canlarımız gitti ama deprem sonrası Cumhur İttifakına oy verdik diye bizlere yapılmayan hakaret kalmadı. Enkaz altında kalmadık ama onların sözlerinin altında kaldık. Millet İttifakının liderlerinden bu sözleri kınamalarını beklerdik."

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Deprem, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü şarkıcı Della Miles, depremzedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubunu paylaştı - Son Dakika


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