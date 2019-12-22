Dünyanın en iyi soul rock müziği yorumcularından biri olarak gösterilen ve Müslüman olmasının ardından Türkiye'ye yerleşen ABD'li sanatçı Della Miles, dünyada iyiler ve kötüler olduğunu, kendisinin iyilerin yanında durmayı tercih ettiğini belirterek, "İslam iyi bir yol ve bu iyi yolu tanıtmayı hedefliyorum. Gerisi hiç önemli değil." dedi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde 1971 yılında doğan Miles, ailesinin müziğe ilgisi nedeniyle hayatını müzisyen olarak sürdürdü. Dünyaca ünlü şarkıcılar Whitney Houston ve Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Miles, 2011 yılında ilk solo albümü "Uncivilized" ile adını duyurdu.

Miles, 2018 yılında Muğla'nın Ortanca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde yaşamaya başlamasının ardından Müslüman oldu.

Birçok solo albüm yapan Miles, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla düzenlenen "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğinde, 100 farklı kültürden göçmen öğrencilerle sahne aldı.

Miles, planları ve hedefleri hakkında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Soru: "Uluslararası Göçmenler Günü etkinliğinde 100 farklı kültürden göçmenlerle aynı sahneyi paylaştınız. Sahnede neler hissettiniz?"

Della Miles: "Türkiye'nin göçmenlere ne kadar destek olduğunu yakından hissettim. Hayatınızda bazı şeyleri planlarsınız ancak bazıları planlamadan gerçekleşir. Eskişehir'deki etkinliğe davet edildiğimde böyle bir ortamı hissedeceğim aklıma bile gelmezdi. Tarif edilmesi çok güç. Ben bugün kendimi cennette hissettim."

Soru: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'deki göçmenlere yapılan yardımları ve destekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Della Miles: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çok doğal bir şey. Çünkü biz insanız. Komşunuz evsiz kalmışsa ve sizin bir odanız varsa, o odanın yarısını, komşunuzla insan olduğunuz için paylaşmanız gerekir. Türkiye insani gerekliliği yapıyor. Umarım ki diğer ülkeler ve yöneticileri de Türkiye'nin yaptığını örnek alıp aynısını yapabilir. Bu konuda Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnsan olmanın gerekliliğini yapıyor. Umarım diğer ülkeler de bundan ders alır. Böylece dünyada mutsuz hiçbir insan kalmaz. Biz, 'bir' dünyayız. Birlikte olmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Türkiye'nin yaptığı da 'bir' olmanın yolunu açmaktır."

"Ahmet Özhan ile bir proje yapacağım"

Soru: "Türkiye'den aynı sahneyi paylaşmak istediğini sanatçılar var mı?"

Della Miles: "Whitney Houston ve Michael Jackson ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştım. Türkiye'de sahneyi paylaşmak istediğim bazı sanatçılar var. Bunların başında Şebnem Ferah geliyor. Şebnem Ferah'ı çok güçlü bir karakter ve ses olarak buluyorum. Onunla sahnemi paylaşmayı çok isterim. Bu arada Ahmet Özhan ile bir proje yapacağım. Ahmet Özhan ile benim stilim çok farklı. Türkiye'de farklı şeyleri yapmak onay görüyor. İnsanlar saygı duyup kabul ediyor. Bazen Türkçe şarkı söylerken hatalar yapıyorum. Hata yapsam bile dinleyicinin kabul edip onaylaması, beğenmesi ve alkışlaması beni onurlandırıyor. Türkiye'de farklı sanatçılarla da projeler yapacağım."

Soru: "Müslüman olup Türkiye'de yaşamaya başladınız. Burada yaşamak nasıl bir duygu?"

Della Miles: "Her şey çok pozitif. Herkes beni tebrik etti. Herkes bana 'kız kardeşim', 'abla' diye hitap ediyor. Herkes benimle kucaklaşıyor."

Soru: "Batı'da istenmeyen şekilde artan İslamofobinin varlığı görülüyor. Müslüman olduktan sonra zorluklar yaşadınız mı?"

Della Miles: "Müslüman olmamın ardından dünyadan kötü mesajlar aldım. Kötü bir şekilde karşılandım. Başıma ne geldiyse hiç önemli değil. Dünyada iyiler ve kötüler vardır. Biz iyilerin yanında olmayı tercih ediyoruz. İslam iyi bir yol ve bu iyi yolu tanıtmayı hedefliyorum. Gerisi hiç önemli değil."

Soru: "Bundan sonra projeleriniz olacak mı?"

Della Miles: "Bir çok projem var. En çok istediğim projelerden biri; tüm Türkiye'yi dolaşıp Türkiye'nin kültürünü, dağını taşını ve ne kadar güzel bir ülke olduğunu dünyaya anlatmak istiyorum. Çünkü dünya Türkiye'yi tanımıyor. Bu birinci problemlerden. Türkiye'yi tanıtmak benim için yeterli."