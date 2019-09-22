Son Dakika Haberleri: Della miles, mevlana müzesi'ni ziyaret etti
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Della miles, mevlana müzesi'ni ziyaret etti

1 saat önce

KONYA'da, Mevlana'nın doğumunun 812'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ne katılmak için kente gelen ve bir süre önce Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Della miles, mevlana müzesi'ni ziyaret etti, System.String[]

KONYA'da, Mevlana'nın doğumunun 812'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ne katılmak için kente gelen ve bir süre önce Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Miles, "Mevlana benim müziğime de etkili olacak. Hep merak etmişimdir 'İngilizce bilmeyen insanlar neden beni çok takip ediyor, müziğimi dinliyorlar?' diye bunu mistik müzikte anladım" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson ve Whitney Houston'un uzun süre vokalistliğini yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşip, Müslüman olan Della Miles davetli olduğu Mevlana'nın doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenen '16'ncı Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni izlemek için Konya'ya geldi. Miles, Mevlana Müzesi'ni de ziyaret etti. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Miles'a yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Müzedeki ziyaretçiler ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Mevlana'nın müziğine ilham olacağını belirten Della Miles, şöyle konuştu:

"Mevlana'ya ilk defa geldim, ama bu son olmayacak. Bu ziyaret benim için bir eğitimdi. Öğrendiğim çok şey var. Mistik Müzik Festivali için davet edildiğim için onur duyuyorum. Ben bugün Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederken pozitif enerji elde ettim. Pozitif enerji ve huzurla bir ziyaret oldu. Bu benim için bir eğitimdi. Bunlar tabii benim müziğimi de etkileyecek. Burada sahnede olmayı da çok istiyorum. İnşallah gelecek senelerde burada müziğimi yapacağım. Mevlana benim müziğime de etkili olacak. Hep merak etmişimdir 'İngilizce bilmeyen insanlar neden beni çok takip ediyor, müziğimi dinliyorlar?' diye. Bunu mistik müzikte anladım. Anlamadığım halde çok zevk aldım çok beğendim. Bugün ki gezim bana şunu anlattı müzik kalbe işliyor, müzikte dil yok. Ben soul-rock ile mistiği birleştirmeye karar verdim."

Mevlana Celaleddin Rumi, Müzik Festivali, Konya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tırını satmaya çalışırken dolandırılan adam, aracını bulmak isterken binlerce lirasından oldu
Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi Damadını kına gecesinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adam: 20 gün önce planladım İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 00:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Della miles, mevlana müzesi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]