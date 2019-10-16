Son Dakika Haberleri: Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek

Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek

58 dakika önce

DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Della Miles'ten, Suriye sınırında Mehmetçiğe destek, System.String[]
DÜNYACA ünlü sanatçılara vokalistlik yapan ve Müslüman olduktan sonra Türkiye'ye yerleşen ABD'li şarkıcı Della Miles, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Türk askerine harekatta başarı dileyen Miles, bölgede bir an önce huzurun sağlanması dileğinde bulundu.

Öğleden sonra beraberinde bir grup ile Akçakale'ye gelen Della Miles, Suriye sınırına yakın bir noktada gazetecilere açıklama yaptı. İlgiyle karşılaşan Miles, herkesin sınıra gelerek olayları yerinde görmesini istedi. Yaşananların uzaktan bakıldığı gibi olmadığını anlatan Miles, "İnsanlığı önemseyen herkes buraya gelmeli. İnsani bir görev olarak Türkiye'nin bu harekatı desteklenmeli" dedi.Türk askerine destek veren Miles, "Ben sınır ötesinde kardeşim gibi gördüğüm askerlerin bir an önce harekatı başarıyla tamamlayarak ailelerine kavuşmalarını diliyorum" diye konuştu.


- Şanlıurfa
Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:19 Kaynak: DHA
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