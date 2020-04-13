Della Miles, Türk çocuklarına internetten İngilizce öğretecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Della Miles, Türk çocuklarına internetten İngilizce öğretecek - Son Dakika

Della Miles, Türk çocuklarına internetten İngilizce öğretecek

6 saat önce

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi.

Della Miles, Türk çocuklarına internetten İngilizce öğretecek, System.String[]

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen Türkiye'deki öğrenciler için 'Çocuk Kulübü' projesini hayata geçirdi. Miles, proje kapsamında sosyal medya hesaplarından haftanın 3 günü, 3-10 yaş arası öğrencilere İngilizce öğretecek.

Uzun yıllar müzik dünyasında Michael Jackson'ın vokalisti olarak tanınan Della Miles 2018 yılında Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ne yerleşti. Geçen eylül ayında Müslüman olan Miles, Konya'da düzenlenen Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü anma törenine konuk sanatçı olarak katılıp ilahi söyledi.

Son yıllarda zamanın büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Miles, koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'deki evinde kalırken, Türk çocukları için hayata geçirmeyi düşündüğü 'Çocuk Kulübü' projesini duyurdu. Projesi kapsamında sosyal meyda hesapları 'dellamilesofficial' ve 'Della Miles Official' adreslerinden 3-10 yaş arasındaki çocuklara İngilizce öğretecek olan Miles, "Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de eğitime ara verildi. Tüm çocuklar, değerli zamanlarını evlerin içerisinde geçirmek zorunda. Bu nedenle 3 ile 10 yaş arasındaki tüm çocuklara bir sürpriz hazırladım. Haydi çocuklarımıza hep beraber evlerimizde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde, İngilizce alfabe ve İngilizce şarkılar öğretelim. Şimdi tüm ebeveynler bu belirttiğim günlerde ve saatlerde çocuklarımızı benimle bir araya getirsinler" diyerek, çağrıda bulundu.

'ÇOCUKLAR UZMANLIK ALANI'

Aynı zamanda, cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması konusunda uzman sosyolog ve hukukçu olan Della Miles, akademik eğitimi sevgisiyle birleştirerek hareket ettiğini vurgulayıp, "Maalesef, İngilizce eğitim videolarını sokağa çıkamadığımız için evimizin ufak bir köşesinde ancak sevgimizle çekebiliyoruz. Haydi hem eğlenelim hem de öğrenelim" diye konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:43 Kaynak: DHA

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