Deloitte, Endüstri 4.0'da Başarılı 4 Karakteri Açıkladı

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TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak

Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi