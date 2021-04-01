Deloitte, "Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu"nu açıkladı

Deloitte, "Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu"na göre salgın, dijital gerçeklik, sanal doktor ziyaretleri, bulut ve spor teknolojisindeki büyümeyi artıracak.

Deloitte, teknoloji, medya ve telekomünikasyon eğilimlerinin dünya çapında işletmelere ve tüketicilere etkilerini araştıran "Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu"nu açıkladı.

Salgının ekonomik ve toplumsal etkilerinin incelendiği rapor, salgının sanal ortamlar, bulut teknolojileri ve spor gibi medya alanlarındaki büyümeye etkisini ortaya koyuyor.

Raporda yer alan bulgulara göre, Kovid-19'un, pek çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de dönüştürücü bir etkisi oldu.

Video tabanlı doktor ziyaretlerini de içerisinde bulunduran dünya çapında bir "teletıp" trendi hızlı bir şekilde başladı.

Küresel salgın, yalnızca bu tür ziyaretlerin önündeki yasal engellerin kaldırılmasını gerektirmekle kalmadı aynı zamanda tüketicilerin, özellikle 65 yaşın üzerindeki tüketicilerin, görüntülü arama uygulamalarını daha iyi anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı oldu.

Deloitte, 2021'de doktor ziyaretlerinin yüzde 5'inin sanal olarak gerçekleşeceğini öngörürken, bu rakamın 2019'daki seviyesinin 5 katı olduğu açıklandı.

Buna göre, 2021'de dünya çapında, doktorlara 400 milyondan fazla sanal ziyaret yapılacak.

Eğitimde ve kurumsal hayatta kullanılan sanal gerçeklik pazarı yüzde 100 büyüyecek

Üç boyutlu teknolojiler kurumsal hayatta ve eğitimde popülerlik kazandıkça dijital gerçeklik pazarı da büyüme performansı gösteriyor.

Deloitte, sanal, artırılmış ve karma gerçeklik açısından, (topluca XR veya dijital gerçeklik olarak bilinen) takılabilir başlıkların kurumsal ve eğitim amaçlı kullanımına yönelik satışlarının 2021'de 2019 seviyelerine göre yüzde 100 artacağını öngörüyor.

Bu başlıklar için pazar büyümesi, çalışanlar ve öğrencilerin Kovid-19 nedeniyle sanal sisteme geçmesiyle çoktan hızlanırken, sanal gerçeklik başlıklarının, düşük maliyet, güvenlik ve öğrenmeyi devamlı hale getirmek gibi farklı faydaları sayesinde, pandemi sonrasında da konumunu güçlendirmeye devam edeceği öngörülüyor.

Bulut sistemleri işletmelerin birincil çözümü olacak

Rapora göre, bulut pazarı 2020'de 2019'a göre daha hızlı büyürken, bu durum Kovid-19 süresince yaşanan kapanmalar ve uzaktan çalışma nedeniyle artan talepten kaynaklandı.

Deloitte, şirketlerin tasarruf yapmak, daha çevik olmak ve inovasyonu desteklemek adına bulut sistemlerine daha fazla yönelmesiyle, 2021'den 2025'e bu pazardaki yıllık gelir artışlarının yüzde 30'un üzerinde seyredeceğini öngörüyor.

Salgının daha fazla işletmeyi buluta yönlendirmesiyle birlikte, bu pazar büyük olasılıkla salgından her zamankinden daha güçlü çıkacak.

Bulut kullanıcıları bulutun değer yaratması için yeni yollar ararken, bulut sağlayıcıları ve ekosistemdeki diğer oyuncular artan kullanımdan fayda sağlayacak.

Yakın gelecekte bulut teknolojilerinin, birçok işletme için birincil çözüm haline gelmesi beklenirken, rapora göre küresel bulut harcamaları, genel bilişim teknolojileri harcamalarından 7 kat daha hızlı büyüyecek.

2020 yılında spor etkinlikleri sayısının azalmasına rağmen, büyüme potansiyeli azalmadı

Verilen bilgiye göre, 2020 yılında spor etkinliklerinin sayısının azalmasına rağmen, büyüme potansiyeli azalmadı.

Deloitte spordaki iki ana eğilimi, kadın sporlarının ticarileşmesi ve atlet performansının ölçülmesi için dijital platformların kullanılması olarak öngörüyor.

Bu iki eğilimin pazardaki büyümeyi yukarı yönde devam ettirmesi beklenirken, kadın sporları, önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolardan fazla değere sahip olma yolunda ilerliyor.

Kadın sporlarının televizyonda izlenme, sponsorlara değer sağlama ve taraftarları çekme potansiyeli geçtiğimiz on yıl içinde birçok kez gözler önüne serilirken, tıpkı Kovid-19'un toplumun birçok yönünü temelden değişime sürüklediği gibi, Deloitte kadın sporlarının da yeni şekillerde algılanacağını, destekleneceğini ve ticarileştirileceğini öngörüyor.

Sporda görülmeye devam eden bir diğer değişiklik ise sporcu verilerinin toplanması ve analizlerinin yapılması oldu.

Bu verilerin giderek daha fazla gerçek zamanlı hale gelmesiyle, vücudun içindeki ve dışındaki göstergeleri ölçmek, karar verme sürecini beslemek için yüzlerce yeni ölçüm oluşturmak, yani temelde dijital bir sporcu oluşturmak artık mümkün hale gelirken, atlet performanslarının ölçümlenmesinin güçlü bir potansiyel sunması ile, 2021'in sonunda çok sayıda profesyonel spor liginin, oyuncu verilerinin toplanması, kullanılması ve ticarileştirilmesi ile ilgili yeni resmi politikalar oluşturacağını tahmin ediyor.

8K TV satışlarının 2021'de 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Gelişmiş kablosuz bağlantı, kompakt işlem gücü ve yapay zekanın birleşimi olan akıllı uç bilişim, şimdiden dünyadaki en büyük teknoloji ve iletişim şirketlerinin bazılarını harekete geçirdi.

Deloitte, 2021'de akıllı uç bilişim küresel pazarının yaklaşık yüzde 35'lik ortalama büyüme oranını sürdürerek 12 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu artışa en fazla telekomünikasyon şirketleri ve onların genişleyen 5G ağları ile büyük bulut sağlayıcıları etki ediyor. Bu büyük ölçekli lider kuruluşlar farklı sektörlerdeki şirketlerin akıllı uç bilişime ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Raporda 8K TV satışlarının 2021'de 5 milyar dolara ulaşması beklentisi, yeni nesil RAN'ların hızlanması, 2025 yılına kadar RAN pazarındaki Açık RAN payının 10 kat ve daha fazla büyümesi öngörüleri de yer aldı.

"Değişim, kuvvetle muhtemel kalıcı olarak hayatlarımıza girecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, salgının iş hayatının her öğesini yeniden tanımladığını belirterek şunları kaydetti:

"Teknoloji, medya ve telekomünikasyon öngörülerimizi bu yıl teletıp, dijital eğitim ve spor teknolojisi konusunda büyük beklentilerle karşılaşıyoruz. Bu değişim kuvvetle muhtemel kalıcı olarak hayatlarımıza girecektir. Bu çerçevede bu sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kendi ürünlerini yeniden tasarlayarak, adeta birer teknoloji şirketi haline geldiklerini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Yerkürenin her köşesi ile beraber, ülkemizde de internet trafiği talebinin patlaması, 5G ve RAN yatırımlarına inovatif çözümler sunan sektör oyuncularının öne çıkmasına yol açacaktır."