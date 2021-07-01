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Deloitte Türkiye'de 3 yeni ortak - Son Dakika

Deloitte Türkiye'de 3 yeni ortak

01.07.2021 16:54
Deloitte Türkiye'de 3 yeni ortak, System.String[]

Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında hizmet veren Deloitte, bünyesinde görev alan 3 tecrübeli direktörünü "ortak" olarak atadı.

Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında hizmet veren Deloitte, bünyesinde görev alan 3 tecrübeli direktörünü "ortak" olarak atadı.

Şirket açıklamasına göre, yeni atamalar doğrultusunda, Özlem Ulaş Finansal Danışmanlık Hizmetleri, Ömer Yüksel Denetim Hizmetleri ve Erdem İlhan Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde yeni dönemde "şirket ortağı" olarak görev alacak.

Deloitte Türkiye'ye 2007 yılında katılan Özlem Ulaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Executive MBA derecelerine sahip. Ulaş, 20 yıllık profesyonel kariyerinde başta üretim, tüketici ürünleri, perakende, enerji ve teknoloji olmak üzere farklı endüstrilerde faaliyet gösteren birçok yerli ve çok uluslu şirketin ortaklık, birleşme, hisse satışı ve satın alma projelerinde danışmanlık sundu. Aynı zamanda yine farklı sektörlerde, yerli ve çok uluslu şirketlere suistimal önleme ve inceleme hizmetleri veren Ulaş'ın, serbest mali müşavir ve Sermaye Piyasası Kurulu ileri düzey sermaye piyasası faaliyetleri lisansı bulunuyor.

2005 yılından beri Deloitte Türkiye denetim bölümünde görev yapan Ömer Yüksel de üretim, inşaat, hızlı tüketim, enerji, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok yerel ve uluslararası kuruluşun denetim, tahvil ihracı ve halka arz çalışmalarında görev aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans bölümünden mezun olan Yüksel, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, ABD'de genel kabul görmüş muhasebe standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun yapılan, Amerika ve Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim çalışmalarında tecrübeye sahip.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Erdem İlhan ise Türkiye'de ve yurt dışında teknoloji odaklı şirketlerde görev aldıktan sonra Deloitte Türkiye'ye 2017 yılında katıldı. Deloitte Digital hizmetleri bünyesinde teknoloji odaklı çalışmalara liderlik eden İlhan'ın uzmanlık alanları arasında teknoloji stratejisi, yazılım geliştirme, çevik ürün geliştirme ve DevOps pratiklerinin yanı sıra cloud-native teknoloji mimari tasarımı bulunuyor. e-ticaret ve dijital deneyim teknoloji çözümleri de İlhan'ın odak alanları arasında yer alıyor.

Ömer Yüksel, Türkiye, Enerji, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deloitte Türkiye'de 3 yeni ortak - Son Dakika Ekonomi


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