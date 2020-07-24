Delphi Technologies, satış sonrası fren programını genişletiyor - Son Dakika

Delphi Technologies, satış sonrası fren programını genişletiyor

Avrupa yollarındaki araçların fren disklerini yüzde 97'nin üzerinde ve fren balatalarını yüzde 98,58 oranında kapsayan Delphi Technologies, genişletme programında özellikle Japon ve Koreli üreticilere yönelik orijinal ekipman kalitesinde yeni parça tedariki sağlayacak.

Delphi Technologies, satış sonrası fren programını genişletiyor, System.String[]

Avrupa yollarındaki araçların fren disklerini yüzde 97'nin üzerinde ve fren balatalarını yüzde 98,58 oranında kapsayan Delphi Technologies, genişletme programında özellikle Japon ve Koreli üreticilere yönelik orijinal ekipman kalitesinde yeni parça tedariki sağlayacak. 2 bin 600 adedin üzerinde parça içeren yeni ürün serisiyle birlikte marka, Avrupa araç parkındaki Asyalı üreticilerin araçlarını balatada yüzde 99, disklerde ise yüzde 97,7 oranında kapsamış olacak.

Otomotiv markaları için küresel çapta orijinal ekipman kalitesinde çözümler sunan Delphi Technologies, Avrupa'da hızla büyüyen araç parkının talebini karşılamak üzere satış sonrası fren programını genişletiyor. Marka, genişletme programında özellikle Japon ve Koreli üreticilere yönelik orijinal ekipman kalitesinde yeni parça tedariki sağlayacak. 2 bin 600 adedin üzerinde parça içeren yeni ürün serisiyle birlikte marka, Avrupa araç parkındaki Asyalı üreticilerin araçlarını balatada yüzde 99, disklerde ise yüzde 97,7 oranında kapsamış olacak. Kapsamı genişleyen ürün gamı; Mazda 3 (01/19>), Hyundai i30 Fastback (11/18>), Nissan Qashqai (04/19>) ve Toyota Corolla (02/19>) gibi araçlara yönelik olarak satışa sunulacak.

Fren disklerinin yüzde 97'sini, balatalarının yüzde 98,58'ini kapsıyor

Orijinal ekipman kalitesindeki fren balataları ve disklerini satış sonrası sektörüne sunan markanın devreye aldığı satış sonrası fren programı, hali hazırda Avrupa hibrit ve elektrikli araç parkını fren balatasında yüzde 95 ve fren diskinde ise yüzde 93 oranında kapsıyor. 2019 yılında Asyalı üreticilerin modelleri ile hibrit ve elektrikli otomobiller dahil olmak üzere, popüler yeni araçlar için 130'dan fazla yeni fren balatası ve fren diskini pazara sunan Delphi Technologies, Avrupa'da satışa sunulan araçların fren disklerini yüzde 97'nin üzerinde ve fren balatalarını ise yüzde 98,58 oranında kapsıyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Delphi Technologies Aftermarket EMEA Pazarlama Direktörü James Tibbert, "Pazardaki ilklerimizle gurur duyuyoruz. Audi Q8 (02/2018>) ve Toyota Supra (06/19>), Land Rover Defender (2020>) ve Volkswagen Golf MK8 (2020>) gibi araçlarda gerçekleştirmiş olduğumuz ilkler sayesinde bağımsız parçacı ve servisler yeni araçlara çok daha erken hizmet verebiliyor. Servisler sadece orijinal ekipman kalitesinde hizmet sunarak ek gelir elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki nitelikli onarım hizmetlerine de hazırlanmış oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Asyalıların araç parkı 90 milyona ulaştı"

Son yıllarda, Japon ve Koreli üreticilerin Avrupa pazarına yönelik geniş yelpazede yeni modeller çıkardığının altını çizen Delphi Technologies Aftermarket EMEA Pazarlama Direktörü James Tibbert, " Kia, Hyundai, Toyota ve Nissan gibi markalar batılı rakiplerinden pay almaya devam ediyor. 20 milyonu son beş yılda olmak üzere toplamda 90 milyona ulaşan Asyalı markaların bölgedeki araç parkı hem uzman hem de çok markalı servisler için hızla büyüyen bir hizmet fırsatı sunuyor. Endüstrinin en iyilerinden biri olan yeni ürün yelpazemiz, servislere önemi gittikçe artan bu araç parkına hizmet etmek için gereken kaliteli parçaları ve bununla birlikte kazançlı bir gelir akışı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hibrit ve elektrik teknolojili araçlara da değinen Tibbert, "Her ne kadar hibrit ve elektrikli araçlar birçok servis için henüz yeni ve bilinmeyen bir alan olsa da hem söz konusu araçlar hem de fren teknolojisinde bir pazar liderinden ürünler kullanmak, teknisyenlerin tam güvenle hizmet edebileceği anlamına geliyor. Tıpkı orijinal ekipman gibi optimum gürültü, aşınma ve durma performansı için tasarlanmış bir ürün kullandıklarından emin oluyorlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Avrupa, Delphi, Japon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 12:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Delphi Technologies, satış sonrası fren programını genişletiyor - Son Dakika Ekonomi
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