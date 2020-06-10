Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor - Son Dakika

Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler sunan Delphi Technologies, Avrupa'daki yakıt sistemleri çözümlerinin kapsamını genişletiyor.

Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor, System.String[]

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler sunan Delphi Technologies, Avrupa'daki yakıt sistemleri çözümlerinin kapsamını genişletiyor. Yakıt enjeksiyon sistemlerinde 80 yılı aşkın süreli orijinal ekipman uzmanlığına sahip olan şirket, yeni 'Yakıt Yönetimi Programı' ile bu yıl içerisinde 200 adedin üzerinde yeni parçayı, kademeli olarak devreye almayı planlıyor.


Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri sunan Delphi Technologies, bu yıl içerisinde başlatmayı planladığı yeni yakıt yönetimi programıyla 200 adedin üzerinde yeni parçayı kademeli olarak devreye almayı planlıyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni ürünlerle birlikte bin adedin üzerinde ürün çeşitliliği sağlayacak olan şirket, böylece tüm otomotiv markalarının en güncel yakıt pompaları, modülleri ve montaj çözümlerini içine alan 12 binden fazla uygulamaya hitap etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Delphi Technologies; yeni yakıt modülleri, elektronik ve hidro-mekanik arıza tespit araçları ve uzman teknik destek de dahil olmak üzere birçok çözümü satış sonrası sektörüne sunarken, özel servislere de araç marka modeli farketmeksizin orijinal ekipman kalitesinde yakıt sistemi onarım çözümleri fırsatı sağlıyor. Delphi Technologies, uzmanlığı paralelinde 2020 yılı sonuna kadar Avrupa araç parkının yüzde 90'ını kapsamayı ve birikimiyle satış sonrası sektörünü yakıt sistemleri konusunda maksimum erişilebilirliğe taşımayı amaçlıyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Delphi Technologies Aftermarket - EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, uzun zamandır Kuzey Amerika'nın lider yakıt sistemleri sağlayıcısı olduklarını ve bu uzmanlığı Avrupa'ya fazlasıyla getirmenin heyecanını taşıdıklarını belirtti. Bouveyron, "Köklü bir orijinal ekipman geçmişi ve yenilikçi satış sonrası çözümlerini bir araya getirerek her iki dünyanın en iyisini sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin tüm ürün, test ve eğitim ihtiyaçlarını, her yönüyle kapsayan bir çözümle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.


Teknisyenler becerilerini geliştiriyor


Günümüzde üretilen yakıt pompalarına gelişmiş elektronik devrelerin entegre edilmesi neticesinde ortaya çıkan arıza tespit cihazları ihtiyacını, Delphi Technologies 80 yıllık birikimiyle karşılıyor. Şirketin orijinal ekipman kalitesindeki DS arıza tespit cihazı; 55 araç markası ve tam 2010 araç modelini destekliyor. Teknisyenlere ise yakıt basınç regülatörünü test etme, yakıt pompası adaptasyon değerlerini ayarlama ve yakıt pompasını etkinleştirme, devre dışı bırakma gibi teknik beceriler kazandırıyor. Satış sonrası teknisyenleri, çevrimiçi destek ve özel yardım hattı sayesinde, araç sahibini memnun eden ve buna bağlı olarak müşteri devamlılığını da sağlayan pratik ve sorunsuz bir onarım gerçekleştirebiliyorlar. - İSTANBUL

Avrupa, Delphi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Delphi Technologies yakıt sistemleriyle Avrupa ve Türkiye'deki ağırlığını artırıyor - Son Dakika Ekonomi

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