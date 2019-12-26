Delphi Technologies yatırımlarını genişletiyor

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik çözümler geliştiren Delphi Technologies, küresel çapta yatırımlarını genişletiyor. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında yarım milyar dolardan fazla yatırımda bulunan şirket, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem elektrik-elektroniğe geçiş hem de dizel yerine daha fazla benzinli bileşen üretimi için kapasite artırımına gidiyor.



Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için verimli ve tasarruflu çözümler üreten Delphi Technologies, küresel çapta yatırımlarını genişletiyor. Yapılan açıklamada; araç üreticilerinin dizel iş kolundaki yüzde 25'lere varan üretim performansı azalmaları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren şirket; müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem elektrik-elektroniğe geçiş hem de dizel yerine daha fazla benzinli bileşen üretimi için kapasite artırımına gidiyor. Otomotiv dünyasında yaşanan bu geçiş sürecini iyi yöneten şirketin, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ise bu gelişimi desteklediği belirtildi.



Yaşanan bu değişim kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında yarım milyar dolardan fazla yatırımda bulunan Delphi Technologies; Çin-Suzhou'da yeni bir hizmet binası, Meksika-Reynosa'da tesis yenileme, Polonya-Blonie'de bulunan ve elektronik kontrol üniteleri üreten tesisine de ek yatırımlar gerçekleştirdi. Şirketin, dünyadaki en büyük 5 fabrikası içerisinde yer alan İzmir'deki üretim tesislerinde bulunan AR-GE merkezi yeni bir statü kazandı. Buna göre, İzmir'deki AR-GE merkezi artık Delphi Technologies'in küresel 'Teknoloji Uygulama Merkezleri'nden' birisi olarak görevini sürdürecek. - İSTANBUL