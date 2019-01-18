Delphi Technologies Yeni Çalışmalarına Polonya ve Çin'de Devam Edecek

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, Polonya ve Çin'de açılacak yeni fabrikalarıyla elektrikli araçlar için çözümler geliştirmeye devam edecek.

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies, Polonya ve Çin'de açılacak yeni fabrikalarıyla elektrikli araçlar için çözümler geliştirmeye devam edecek.



Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies, ticari araçları geleceğe taşıyacak elektrikli sistemler üzerine yaptığı geliştirmelerle çalışmalarına devam ediyor. Elektrikli araçların şimdiden geleceğe hazırlanması için güçlü motor yönetim sistemleri ile elektrikli yaşam için uygulanabilir ve düşük maliyetli çözümler geliştiren şirket, verimlilik, hafiflik ve entegrasyon kolaylığına odaklanıyor.



Şirketin ticari araçların elektrikle geleceğe hazırlanması için özel olarak geliştirilen ürün portföyü; invertörler, yüksek voltajlı DC-DC dönüştürücüler, 48 Volt DC-DC dönüştürücüler, aktarma organları kontrol sistemleri ve yerleşik şarj sistemleri olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma çözümlerini Polonya ve Çin'de şu anda inşa edilen yeni tesislerde geliştirecek ve bu tesislerde üretime başlayacak. Tesisler faaliyete geçtikten sonra, Blonie'de bulunan Polonya tesisi, DC-DC dönüştürücüler, invertörler ve kontrol üniteleri üretecek.



"Hafiflik ve kompakt yapı çok önemli"



Delphi Technologies, araçların elektrikle geleceğe hazırlanması konusunda geliştirdiği stratejiler arasında yer alan Viper; yüksek voltajlı güç anahtarı, invertör içindeki temel bileşen özelliklerinden üstün termal yönetimini bünyesinde barındıracağı açıklandı. Aküden gelen doğru akımı, elektromotoru beslemek üzere alternatif akıma çeviren invertörler, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma teknolojilerinin en önemli yapı elemanlarından olmasının yanısıra, bunların verimliliğinin araç performansı üzerinde çok önemli bir etkisi olacağı kaydedildi.



"Menzil ve şarj süresi ticari araç kullanıcıları için binek araçlara kıyasla çok daha kritik ve hassas bir mesele" diyerek değerlendirmesine başlayan Delphi Technologies Ticari Araç Satış Müdürü Richard Green, "Yolcu veya yük taşıması gereken kullanıcılar için kritik öneme sahip araç elekrifikasyon bileşenleri geleneksel olarak hafif ve kompakt değiller. Yenilikçi çözümümüz Viper, elektrikli güç ve aktarma organlarında çok önemli olan güvenilirliği ve termal yönetimi büyük ölçüde geliştiren bir mimariye sahip. Sonuç olarak, şirketimiz Viper gibi yenilikler sayesinde invertörümüz rakiplerden yüzde 30-40 daha küçük ve daha hafif" dedi.



Şirketin teknoloji yol haritasının ayrıntılarına da değinen Green, küresel mühendislik ekibinin ticari araç müşterileriyle halihazırda 800 Volt'a kadar elektrikli sistemler üzerinde çalıştığını söyledi.



"Daha yüksek voltajlar, daha küçük ve daha hafif elektrikli teknoloji çözümlerine izin veriyor. Bu da araç kapasitesini artırırken daha hızlı şarj edilmelerini sağlayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor ve iş performansını yükseltiyor" yorumunda bulunan Green, "Ayrıca, teknoloji yol haritamızda, silikon karpit yarı iletkenlere dayanan güç elektroniği, verimlilikte yepyeni bir adımı beraberinde getirecek. Bu da, şirketimizin yüksek performanslı bu sistemlerde pazarda ilklerden biri olmasını sağlayacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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