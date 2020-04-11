Delta Alfa tedbirleri üst seviyeye çıkarttı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) –Delta Alfa Çorap Fabrikası, korona virüs tedbirleri kapsamında fabrika genelinde aldığı tedbirleri sıklaştırarak en üst seviyeye çıkarttı.



Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Delta Alfa Çorap Fabrikası, Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan yeni kararları fabrikada uygulamaya başladı. Yemekhanede dağıtılan yemekleri kumanya sistemine çeviren fabrika, ayrıca sosyal mesafenin korunması açısından mola saatlerinde de düzenleme yaptı. Fabrikanın girişine dezenfektan tüneli koyulurken, tüm giriş çıkışlarda da ateş ölçer cihazlar ile işçilerin ateşleri ölçülüyor. Maskesiz ve eldivensiz çalışmanın yapılmadığı fabrikada tüm önlemlerin alınması dikkatlerden kaçmadı. Korona Virüse karşı fabrikada 69 ayrı önlem alınması işçileri mutlu etti. - DÜZCE