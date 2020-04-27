Delta Grup madencilikteki ağırlığını artırıyor. Bursa ve Burdur'da maden zenginleştirme alanında iki fabrika birden kuruyor. Krom, kurşun ve çinkoda zenginleştirme tesisleri toplam 35 milyon dolara mal olacak ve 300 yeni istihdam yaratacak.
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27.04.2020 05:41:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Delta Grup, madende iki yeni fabrika kuruyor - Son Dakika