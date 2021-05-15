Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi! - Son Dakika

Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!

15.05.2021 11:01
Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!, System.String[]

Koronavirüs salgını bir süredir dünyanın ortak gündemi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ise virüse karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Son olarak ABD merkezli havayolu şirketi Delta dikkat çeken bir karara imza attı. Yeni işe alımlarda koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildiğini duyuran Delta Havayolları, bu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığının da altını çizdi.

2019'un son günlerinden beri gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olan koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Bugüne kadar dünya genelinde 1.3 milyarın üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı bu mücadelenin önünde engel olmaya devam ediyor.

"AŞILAR BİRBİRİMİZİ KORUMAK VE SALGINA SON VERMEK İÇİN EN İYİ ARAÇLAR"

Aşı tartışmaları sürerken ADB merkezli havayolu şirketi Delta çok konuşulacak bir karar aldı. Delta yeni işe alımlara aşı zorunluluğu getirdi.Şirketin İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Gelecekte Delta'ya katılan herhangi bir kişiye bizimle çalışmaya başlamadan önce aşı olmalarını şart koşacağız."

Açıklamada "Aşıların birbirimizi korumak ve salgına son vermek için en iyi araç olduğunu biliyoruz" ifadeleri de yer aldı.

ZORUNLULUK MEVCUT ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR

Şirket bu kararın yolcuların sağlığını korumak için alındığının altını çizdi. Aynı açıklamada söz konusu zorunluluğun mevcut çalışanları kapsamadığı bilgisi de yer aldı.

Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!

Dünya, Ekonomi, Son Dakika

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