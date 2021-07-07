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'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor' - Son Dakika

'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor'

07.07.2021 11:00

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de görülen delta plus varyantının daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de görülen delta plus varyantının daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Savaşçı, "3 mutasyon içeriyor. Delta plus biraz daha tehlikeli, biraz daha kolay bulaşabilen, koruyucu antikorlardan biraz daha kaçabilen mutasyon. Bağışıklık sisteminden kaçan özelliği var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta plus varyantının 3 ilde 3 kişide görüldüğünü, bu kentlerden birinin İstanbul olduğunu açıkladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, delta ile delta plus varyantlarının farklarını DHA'ya anlattı. Savaşçı, delta varyantının ikili, delta plus'ın da üçlü mutasyon olduğunu belirterek, "Delta plus biraz daha tehlikeli, biraz daha kolay bulaşabilen, koruyucu antikorlardan biraz daha kaçabilen bir mutasyon. Bu varyantların aşının koruyuculuk etkisini azalttığı kabul edilen bir görüş" dedi.

'VAKA SAYILARI BİRAZ ARTABİLİR'

Doç. Dr. Savaşçı, delta plus varyantının, 3 mutasyon içerdiği için daha tehlikeli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Aslında her ne kadar delta-delta plus mutasyonu şimdi az görülse de ileride biraz daha vaka sayılarında, hastaneye yatış oranlarında artış olabilir. Delta plus mutasyonunu daha bulaşıcı olarak düşünebiliriz; çünkü 3 mutasyon içeriyor. Mutasyonun özellikleri daha tehlikeli. İngiltere'de çok iyi aşılanma yapıldı; ülkemizde de günlük 1 milyonu geçen aşı yapılıyor. Bunun sayesinde bir umut verici haber olarak belki çok da yayılmayabilir ama yayılırsa ve eğer antikor seviyeleri düşük kalırsa ülkemizde, halkımızın da büyük bölümü inaktif aşı ile aşılandığı için koruyuculuk yönünde kafamızda bazı soru işaretleri var. Bunu tabi önümüzdeki ay belirleyecek. Şu anda delta ve delta plus varyantlarının ülkemize yansımalarını görmemiş gibi düşünebiliriz. Aşılanmamış kesimde, özellikle genç nüfusta delta ve delta plus mutasyonları hızlı şekilde ağır kliniklerle seyredebilir. Aşı çok yapıldığı için umutluyuz ama bekleyip göreceğiz gibi duruyor. Temmuz sonuna doğru bu mutasyonların ülkemiz üzerindeki etkilerini anlamış olacağız."

'BELİRTİLERDE DEĞİŞİKLİK OLDU'

Doç. Dr. Savaşçı, klinik olarak delta ile delta plus varyantının çok farkı olmadığını kaydederek, "Bulaş olarak delta plus, biraz daha hızlı bulaşıyor. Delta- delta plus'ın aşının etkisinden daha çok kaçtığına dair birçok çalışma yayımlandı. Aşılı kimselerden alınan örneklerde delta- delta plus mutasyonları varsa hastalanma oranları yükselmeye başladı. Bağışıklık sisteminden kaçan özelliği var. Bizim sahada da gördüğümüz aslında şikayetlerde de bir değişiklikler oldu. Delta varyantı ishal, nezle, burun akıntısı, kas, eklem ağrılarının ön planda olduğu klinik ile geliyor. Öksürük, ateş, koku, tat kaybı ikinci planda kalıyor. Delta plus ülkemizde 3 kişide görüldü, bizi çok endişeye sevk etmeyebilir; çünkü Güney Afrika mutasyonunda da bulaştırıcılık özelliği yüksekti. Aşılandığımız için her ne kadar koruyuculukları düşse de delta plus'ın bir dalgaya neden olacağını düşünmüyorum. Halkımız da bilinçlendi, toplumsal bağışıklığa da bu aşılanma hızı ile temmuzun sonuna doğru ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor'
'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor'
'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor'
'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor'

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Mikrobiyoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Delta plus, koruyucu antikorlardan kaçabiliyor' - Son Dakika


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