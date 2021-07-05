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Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi

05.07.2021 13:34

Delta mutasyonu Endonezya'da vaka sayılarında patlama yaşattı. Bir hastanede ise oksijen yetersizliği nedeniyle 63 hasta yaşamını yitirdi. Hükümet, can kaybı sayısının Mayıs ayının başından bu yana 10 kat arttığını açıklarken, bazı hastanelere hasta kabul edemediğini açıkladı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi Endonezya'da artan seyahatler ve son derece bulaşıcı olan Delta mutasyonu, vaka sayısını arttırdı. Her gün 25 binden fazla yeni vakanın kayda geçtiği ülkede, sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi. Java Adasındaki Sardjito Hastanesi'nden yapılan açıklamada, oksijen yetersizliği nedeniyle 63 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

Ölümlerden günler önce daha fazla oksijen kaynağı arandığı, ancak Cuma gününden beri hastaneye başvuran Kovid-19 hasta sayısında patlama yaşanmasıyla tüm stokların erken tükendiği, Pazar gününe kadar sıkıntının sürdüğü aktarıldı.

Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi

CAN KAYBI 10 KAT ARTTI

Endonezya hükümeti söz konusu facianın ardından oksijen üreticilerinden hastanelere yönelik oksijen tedarikine öncelik vermelerini istedi. Ayrıca yapılan açıklamada, ülkedeki can kaybı sayısının Mayıs ayının başından bu yana 10 kat arttığı vurgulandı.

HASTALAR KABUL EDİLEMİYOR

Batı Java bölgesindeki Bandung kentinde de 2 hastane, oksijenlerinin tükendiğini ve acil tedaviye ihtiyacı olan yeni hastaları hastanede kabul edemediklerini duyurdu. Diğer bazı kentlerde de hastanelerin önlerinde çadır kurulduğu belirtildi.

Delta varyantının vurduğu Endonezya'da oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi

"ENDONEZYA FELAKETİN EŞİĞİNDE"

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bakanların ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine artan vakalara karşı 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde Java ve Bali adaları için geniş çaplı acil durum Kovid-19 kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise geçtiğimiz hafta, ülkenin "Kovid-19 felaketinin eşiğinde" olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya, Patlama, Hastane, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Delta varyantı Endonezya'yı kasıp kavurdu! Oksijen yetersizliği nedeniyle 63 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya


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