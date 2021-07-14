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Delta varyantı en çok 50 ve üstü yaş grubunda can kaybına neden oluyor - Son Dakika

Delta varyantı en çok 50 ve üstü yaş grubunda can kaybına neden oluyor

14.07.2021 08:49

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı vaka sayılarının artmasına neden oldu. Daha ölümcül ve tehlikeli Delta ile ilgili araştırma yapan bilim insanları hastalıktan en çok etkilenen yaş grubunun 50 yaş ve altı; can kaybının sık görüldüğü yaş grubunun ise 50 yaş ve üstünde görüldüğünü ortaya koydu.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor. Delta varyantı nedeniyle pandemi önlemlerini gevşeten pek çok ülke kısıtlamaları geri getirme kararı aldı.

DELTA VARYANTIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Bilim insanları Delta üzerinde sayısız deney yaparken İngiltere'den gelen bir haber Delta'dan en çok etkilenen yaş grubu hakkında ilginç istatistiksel bilgilere yer verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bine yakın Delta vakasını mercek altına alan araştırmacılar, yaptıkları inceleme sonrası söz konusu varyanttan en çok etkilenen yaş grubunu ortaya çıkardı.

50 VE ALTI YAŞ GRUBU VARYANTTAN EN ÇOK ETKİLENİYOR

Şubat ve Haziran ayları arasında Delta'ya yakalanan hastaların mercek altına alındığı araştırmaya göre, Delta teşhisi koyulan hastaların ezici bir çoğunluğu 50 yaş ve altı yaş grubunda.

HER YAŞ GRUBUNA BULAŞABİLİYOR

Araştırmanın baz aldığı dönemde Delta yüzünden ülkede 117 can kaybı yaşandı. Can kaybının en sık görüldüğü yaş grubu ise 50 ve üzeri olarak açıklandı. Delta'nın her yaş grubuna bulaşabildiğine dikkat çeken araştırmacılar bunun istatiksel bir çalışma olduğunun altını çizdi.

Delta varyantı en çok 50 ve üstü yaş grubunda can kaybına neden oluyor

Delta Varyantı, İngiltere, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Delta varyantı en çok 50 ve üstü yaş grubunda can kaybına neden oluyor - Son Dakika Dünya


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