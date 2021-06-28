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Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde - Son Dakika

Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde

28.06.2021 17:40

Dünya Sağlık Örgütü'nün delta varyantına karşı "İki doz aşı olanlar maske takmaya devam etmeli" uyarısının ardından İngiltere'nin yaptığı açıklama yaşanan korkunun şiddetini arttırdı. Delta varyantı nedeniyle şu ana kadar 117 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de ölen 109 kişinin 50 yaşın üzerinde olduğu belirtilirken, iki doz aşı olanlardansa 50 kişinin yaşamını yitirdiği söylendi. Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de de 134 delta vakası olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün "İki doz aşı olanlar maske takmaya devam etmeli" açıklamasından sonra Birleşik Krallık'tan korkutucu bir açıklama geldi.

İNGİLTERE 117 KİŞİ DELTA VARYANTI NEDENİYLE ÖLDÜ

Birleşik Krallık'ta yayınlanan verilere göre İngiltere'de şu ana kadar 117 kişi delta varyantı yüzünden yaşamını yitirdi. Hızlı bir aşılama kampanyasına rağmen delta varyantı korkusu yaşayan İngiltere'de Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından yayınlanan verilerde iki doz aşı olanlardan 50 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

"TEK DOZ AŞI OLANLARDAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ"

İngiliz basını, aşının bir kurtarıcı olmadığını tekrar hatırlatırken, iki doz aşı olup da yaşamını yitirenlerin ise çoğunlukla 50 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

21 Haziran'a kadar toplam 92.029 delta varyantı vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, "Delta varyantı yüzünden ölen 50 yaşın altındaki insanların sayısı 8. Bunlardan hiçbiri iki doz aşı olmamıştı. Tek doz aşı olanlardan ise iki kişi yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı. İngiliz yetkililer 109 kişinin 50 yaşın üzerinde olduğunu belirtirken daha kapsamlı verileri kamuoyu ile paylaşmadı.

"AŞILAR ETKİLİ AMA KUSURSUZ DEĞİL"

Ülkedeki 92.029 vakaya karşılık 117 insanın yaşamını yitirmesinin sonucunda delta varyantının ölüm oranının yüzde 0.13 olduğunu açıklayan ve verileri inceleyen istatikçiler David Spiegelhalter ve Anthony Masters İngiliz The Observer gazetesine bir makale yazdı. Makalede iki bilim insanı, "Bu durum aşıların etkisiz olduğunu mu gösteriyor? Aslında hiç de öyle değil. Bu veriler bize aşının etkili olduğunu fakat kusursuz olmadığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Birleşik Krallık'ta AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşısı kullanılıyor. Bilimsel olarak iki doz aşı yaptırmanın Delta varyantına karşı ciddi bir koruyuculuğu da bulunuyor.

BIONTECH'İN İKİ DOZU DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 88 KORUYOR

Dünyanın önde gelen dijital medya platformlarından Business Insider, İngiltere'de daha önce yapılmış bir araştırmanın detaylarını yazarak Pfizer/BioNTech'in iki doz aşısının delta varyantı semptomlarına karşı yüzde 88 oranında koruma sağladığını yazarken AstraZeneca'nın aşısında ise bu oranın yüzde 60 olduğunu hatırlattı.

Fakat Spiegelhalter ve Masters, yaşın önemli bir faktör olduğuna dikkat çekerken, "Eğer virüs, aşının sağladığı koruma alanını delerse, yaşla birlikte ölüm oranı da artıyor" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DE 134 VAKA GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantına ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, 18'i Düzce'de, 8'i Van'da, 4'ü Ankara'da, 3'ü İzmir'de, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde görüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Krallık, Delta Varyantı, England, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde - Son Dakika Dünya


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